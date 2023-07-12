Кабмін виділив кошти для держдопомоги тим, хто повернувся з полону, і сім'ям полонених — Finance.ua
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Кабмін виділив кошти для держдопомоги тим, хто повернувся з полону, і сім'ям полонених

Казна та Політика
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Кабмін виділив кошти для держдопомоги тим, хто повернувся з полону, і сім'ям полонених
Кабмін виділив кошти для держдопомоги тим, хто повернувся з полону, і сім'ям полонених
Кабінет Міністрів України виділив понад 140 млн грн на виплату державної допомоги тим, хто повернувся з полону, а також сім'ям полонених.
Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«140,3 млн грн виділено з резервного фонду держбюджету на фінансову допомогу особам, які повернулися з полону, а також сім'ям осіб, які досі перебувають у полоні», — йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.
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Зокрема, документ передбачає 111,3 млн грн на надання щорічної державної грошової допомоги сім'ям політв'язнів, цивільних заручників і військовополонених. Вона виплачується в розмірі 100 тис. грн за кожен рік перебування таких осіб у місцях несвободи.
Крім того, 29 млн грн будуть спрямовані на виплату по 100 тис. грн одноразової державної допомоги звільненим із полону.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9342 щодо виплат військовослужбовцям. Серед новацій — виплати полоненим та пораненим на лікуванні;
  • за словами нардепа Ярослава Железняка, для поранених військовослужбовців, які тимчасово перебувають на лікуванні, та полонених/зниклих безвісти додатково виплатять 100 тис. грн щомісяця.

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За матеріалами:
Finance.ua
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