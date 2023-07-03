Нардеп назвала ключові особливості закону про доплати військовим — Finance.ua

Нардеп назвала ключові особливості закону про доплати військовим Сьогодні 21:00

Підписаний президентом закон, який збільшує виплати пораненим українським військовим, виправляє ганебну ситуацію, коли такі захисники отримували мізерні 700 гривень на місяць.

Про те, як зміняться виплати пораненим бійцям і що саме фіналізував закон про доплати військовим, в ефірі телемарафону розповіла народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

«Ключовий момент цього закону в тому, що ми відновили справедливість щодо бійців, які є поранені, але виведені поза штат в розпорядження командира. Що відбувалося з виплатами цим бійцям до вступу в дію цього закону? Бійці отримували 700 гривень на місяць. Боляче це навіть казати в слух. Цю ситуацію ми виправили і певну справедливість нарешті відновили», — заявила нардеп.

Радіна пояснила, які саме зміни у виплатах для поранених військових, передбачає ухвалений парламентом закон.

«Поранені військові, які військово-лікарською комісією (ВЛК) визнані тимчасово непридатними, з переоглядом через 6 або 12 місяців, і які, у зв’язку з цим зараховані в розпорядження командира, тобто виведені поза штат, вони отримуватимуть виплати у 20 100 гривень на місяць, плюс надбавка за ранг і вислугу років. В середньому, це буде десь 21 тисяча гривень на місяць, на час перебування в розпорядженні», — підкреслила Радіна.

Депутат уточнила, яким чином виглядатиме процедура виплат на всьому шляху військового, від поранення до переогляду на військово-лікарської комісії.

«Коли боєць поранений… коли він є у відпустці для лікування, до того, як ВЛК визначила стан його придатності, він отримає по 100 тисяч гривень на місяць. І ми закріпили це, нарешті, на рівні закону. Коли військово-лікарська комісія говорить, що військовий обмежено придатний або тимчасово непридатний, і говорить, що фінальне рішення щодо його придатності або не придатності, буде ухвалено на переогляді через 6 або 12 місяців.

Відповідно, на цей час військовий, якщо його зарахують в розпорядження, два місяці отримуватиме свою попередню заробітну плату за попередні місяці. А потім, до кінця оцих 6 або 12 місяців, він отримуватиме доплату у 20 100 гривень на місяць, до того, як ВЛК ухвалить рішення, чи є цей військовий придатним або не придатним. І тоді, буде йтися про демобілізацію і, відповідно, виплати у зв’язку з демобілізацією", — підсумувала Радіна.

УНІАН За матеріалами:

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