Нардеп назвала ключові особливості закону про доплати військовим — Finance.ua

Нардеп назвала ключові особливості закону про доплати військовим
Підписаний президентом закон, який збільшує виплати пораненим українським військовим, виправляє ганебну ситуацію, коли такі захисники отримували мізерні 700 гривень на місяць.
Про те, як зміняться виплати пораненим бійцям і що саме фіналізував закон про доплати військовим, в ефірі телемарафону розповіла народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.
«Ключовий момент цього закону в тому, що ми відновили справедливість щодо бійців, які є поранені, але виведені поза штат в розпорядження командира. Що відбувалося з виплатами цим бійцям до вступу в дію цього закону? Бійці отримували 700 гривень на місяць. Боляче це навіть казати в слух. Цю ситуацію ми виправили і певну справедливість нарешті відновили», — заявила нардеп.
Радіна пояснила, які саме зміни у виплатах для поранених військових, передбачає ухвалений парламентом закон.
«Поранені військові, які військово-лікарською комісією (ВЛК) визнані тимчасово непридатними, з переоглядом через 6 або 12 місяців, і які, у зв’язку з цим зараховані в розпорядження командира, тобто виведені поза штат, вони отримуватимуть виплати у 20 100 гривень на місяць, плюс надбавка за ранг і вислугу років. В середньому, це буде десь 21 тисяча гривень на місяць, на час перебування в розпорядженні», — підкреслила Радіна.
Депутат уточнила, яким чином виглядатиме процедура виплат на всьому шляху військового, від поранення до переогляду на військово-лікарської комісії.
«Коли боєць поранений… коли він є у відпустці для лікування, до того, як ВЛК визначила стан його придатності, він отримає по 100 тисяч гривень на місяць. І ми закріпили це, нарешті, на рівні закону. Коли військово-лікарська комісія говорить, що військовий обмежено придатний або тимчасово непридатний, і говорить, що фінальне рішення щодо його придатності або не придатності, буде ухвалено на переогляді через 6 або 12 місяців.
Відповідно, на цей час військовий, якщо його зарахують в розпорядження, два місяці отримуватиме свою попередню заробітну плату за попередні місяці. А потім, до кінця оцих 6 або 12 місяців, він отримуватиме доплату у 20 100 гривень на місяць, до того, як ВЛК ухвалить рішення, чи є цей військовий придатним або не придатним. І тоді, буде йтися про демобілізацію і, відповідно, виплати у зв’язку з демобілізацією", — підсумувала Радіна.
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