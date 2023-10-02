Кількість справ про шахрайство у 2023 році сягнула історичного антирекорду — дослідження (інфографіка) — Finance.ua
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Кількість справ про шахрайство у 2023 році сягнула історичного антирекорду — дослідження (інфографіка)

Кримінал
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Кількість справ про шахрайство у 2023 році сягнула історичного антирекорду — дослідження (інфографіка)
Кількість справ про шахрайство у 2023 році сягнула історичного антирекорду — дослідження (інфографіка)
Кількість справ про шахрайство у 2023 році сягнула історичного антирекорду.
За 8 місяців зафіксовано більше проваджень за шахрайство, ніж за два попередні роки.
Аномальна активність шахраїв зафіксована в Україні у 2023 році.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ГПУ.
Цьогоріч було відкрито майже 60 тисяч кримінальних проваджень за шахрайство (ст. 190 ККУ) — найбільше за останні роки. Попри сплеск, лише 14% від цих справ доходило до суду — вдвічі менше, ніж у 2021 році (30%).
Кількість справ про шахрайство у 2023 році сягнула історичного антирекорду — дослідження (інфографіка)
За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство — стаття 190 ККУ. Це більше, ніж за два попередні роки разом. Так, у 2021 році було відкрито 23 847 кримільнаних справ, а у 2022 — 32 086.
Кількість справ про шахрайство у 2023 році сягнула історичного антирекорду — дослідження (інфографіка)
Цьогоріч кількість нових проваджень росте місяць до місяця. Якщо на початку року, в середньому, 6,7 тисяч нових проваджень проти шахраїв, вже з травня середня кількість відкритих проваджень на місяць складає 8,2 тисячі.
Попри зростання кількості відкритих проваджень, щороку кількість справ, що доходить до суду, меншає. Так, за 8 місяців 2023 року до суду доходило лише 14% від загальної кількості відкритих проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2021 року до суду потрапляло 30% від загальної кількості кримінальних проваджень.
За матеріалами:
Finance.ua
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