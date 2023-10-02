Стало відомо, скільки грантів та кредитів Україна отримала у вересні: куди підуть гроші — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стало відомо, скільки грантів та кредитів Україна отримала у вересні: куди підуть гроші

Казна та Політика
22
Стало відомо, скільки грантів та кредитів Україна отримала у вересні: куди підуть гроші
Стало відомо, скільки грантів та кредитів Україна отримала у вересні: куди підуть гроші
У вересні 2023 року державний бюджет України отримав близько 3 мільярдів доларів у вигляді грантів та пільгових кредитів.
Як йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів, грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу допомоги.
Читайте також
«Серед донорів у вересні 2023 року: Європейський Союз — 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування); Сполучені Штати Америки — 1,25 млрд доларів США (грант); Світовий банк під гарантію Великої Британії - 100 млн доларів США (пільгове фінансування)», — йдеться у повідомленні.
Кошти від Євросоюзу є вже восьмим траншем у рамках масштабної макрофінансової допомоги на поточний рік. Загальний обсяг фінансування за цією програмою сягає 18 мільярдів євро, з яких Україна отримала вже 13,5 мільярдів. Ця макрофінансова допомога надається на пільгових умовах, адже термін погашення кредиту складає 35 років, а відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.
Читайте також
Грант від США та пільговий кредит під гарантію Великобританії є частинами п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «PEACE in Ukraine». Строк погашення кредиту під гарантію Великої Британії складає 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Цього року Україна отримала вже 9,8 мільярди доларів грантів від США та 600 мільйонів доларів від Світового банку під гарантію Великої Британії.
«Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби», — наголосили в Мінфіні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.