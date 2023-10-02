Стало відомо, скільки грантів та кредитів Україна отримала у вересні: куди підуть гроші — Finance.ua

Стало відомо, скільки грантів та кредитів Україна отримала у вересні: куди підуть гроші Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Стало відомо, скільки грантів та кредитів Україна отримала у вересні: куди підуть гроші

У вересні 2023 року державний бюджет України отримав близько 3 мільярдів доларів у вигляді грантів та пільгових кредитів.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів, грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу допомоги.

«Серед донорів у вересні 2023 року: Європейський Союз — 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування); Сполучені Штати Америки — 1,25 млрд доларів США (грант); Світовий банк під гарантію Великої Британії - 100 млн доларів США (пільгове фінансування)», — йдеться у повідомленні.

Кошти від Євросоюзу є вже восьмим траншем у рамках масштабної макрофінансової допомоги на поточний рік. Загальний обсяг фінансування за цією програмою сягає 18 мільярдів євро, з яких Україна отримала вже 13,5 мільярдів. Ця макрофінансова допомога надається на пільгових умовах, адже термін погашення кредиту складає 35 років, а відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Грант від США та пільговий кредит під гарантію Великобританії є частинами п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «PEACE in Ukraine». Строк погашення кредиту під гарантію Великої Британії складає 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Цього року Україна отримала вже 9,8 мільярди доларів грантів від США та 600 мільйонів доларів від Світового банку під гарантію Великої Британії.

«Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби», — наголосили в Мінфіні.

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УНІАН За матеріалами:

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