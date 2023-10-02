Скільки коштуватиме газ у жовтні (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштуватиме газ у жовтні (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Скільки коштуватиме газ у жовтні (інфографіка)

Стало відомо, скільки коштуватиме природний газ для побутових споживачів у жовтні 2023 року. Про це повідомила Газ Правда.

Станом на 26 вересня свої річні пропозиції на другий місяць осені оприлюднили 12 постачальників. Як різняться їхні цінники, читайте в традиційному огляді ГазПравди.

У порівнянні з попередніми місяцями ціни на блакитне паливо знову не зміняться. Залежно від компанії, вартість кубометра газу в жовтні коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

При цьому в 7 постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, ще в 5 — вища.

Нагадаємо, що переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу нині є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Це 12,4 млн українських домогосподарств, що купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не здорожчає.

Крім того, 22 серпня Кабінет Міністрів продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов’язків) на ринку природного газу, що дозволить зберегти без змін і тарифи на тепло.

Для виробників тепла для населення ТОВ «ГПК «Нафтогаз Трейдинг» (на яке покладено ПСО) буде реалізовувати газ по 7 420 грн за тисячу кубометрів; а для виробників тепла для бюджетних організацій — по 16 390 грн за тисячу кубометрів.

Для інших споживачів, як повідомляє Група Нафтогаз, ціна газу буде знижена відносно минулого сезону та визначатиметься за формулою, виходячи з ринкових цін в Україні.

Також запроваджено гнучкий механізм використання фіксованих обсягів газу виробниками тепла під час опалювального сезону. Відтепер виробники теплової енергії зможуть використати зекономлений протягом місяця ресурс фіксованого обсягу газу в наступних періодах опалювального сезону.

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