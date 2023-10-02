У Мінекономіки розповіли, як планують повертати біженців — Finance.ua
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У Мінекономіки розповіли, як планують повертати біженців

Казна та Політика
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Заступник міністра економіки Олексій Соболєв заявив, що для повернення біженців влада планує розвиток освіти та медицини, а також програми забезпечення житлом.
Про це чиновник сказав в інтерв'ю Укрінформу.
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«Люди є найціннішим активом країни, і, безумовно, повернення наших громадян, як і залучення талантів з інших країн, необхідні для стійкого зростання. Для цього потрібно створити умови, щоб люди хотіли жити в Україні й мали змогу розвиватися, будувати кар'єру, виховувати дітей та бути впевненими у майбутньому», — сказав він.
Так, влада планує відновити зруйновані лікарні, забезпечити їх якісним обладнанням та впроваджувати сучасні методи діагностики й лікування.
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«Необхідно розвивати програми фізичної та психологічної реабілітації військових, системи переходу їх до цивільного життя», — зазначив Соболєв.
Щодо забезпечення житлом, то уряд запустив програму єВідновлення. Водночас влада прагне досягнути стандартів житла рівня країн ЄС, зазначив Соболєв.
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«У житловій сфері є очевидні проблеми — 80% будинків збудовані ще за радянських часів. І хоча „панельки“ далекі від ідеального уявлення про житло, сотні тисяч українців через російські обстріли залишилися зовсім без даху над головою. Зруйновано або пошкоджено майже 8% житлового фонду. Уряд уже запустив програму єВідновлення для компенсації громадянам, і ми будемо розвивати й масштабувати цю програму. У фокусі уваги уряду буде імплементація принципів житлової політики ЄС, зокрема принципу доступності житла для громадян. Водночас ми маємо привести стандарти та якість житла до рівня країн ЄС», — розповів чиновник.

Довідка Finance.ua:

  • кількість українських біженців, які прибули до Європи після початку повномасштабного вторгнення, досягла 10 мільйонів людей;
  • найактивніше приймають Польща, Угорщина та Чехія. Причому лише в останній кількість мігрантів з України становить 440 тисяч осіб, тобто 4% від населення країни. Серед усіх отримувачів тимчасового захисту у ЄС громадяни України становили понад 98%. З них жінки — 46,6%, діти — 34,2%, чоловіки — 19,2%. Тьєррі Бретон зазначає «нерівномірне співвідношення українських біженців з місцевим населенням».
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За матеріалами:
Укрінформ
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