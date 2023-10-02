Представники МСБ назвали найбільші виклики для свого бізнесу: дослідження — Finance.ua

Представники МСБ назвали найбільші виклики для свого бізнесу: дослідження Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Представники МСБ назвали найбільші виклики для свого бізнесу: дослідження

Малий і середній бізнес (МСБ) є основою економіки в усьому світі, рушійною силою інновацій і створення робочих місць. Вони також все частіше шукають нові географічні ринки для розвитку бізнесу.

Так, 72% опитаних МСБ вважають, що вихід на глобальний ринок — шлях до збільшення доходу та клієнтської бази, визнаючи, що міжнародні ринки можуть надати їм можливості для зростання, необхідні для досягнення успіху. Крім того, наявність різноманітної та глобальної мережі постачальників також розглядається як захист від макроекономічних потрясінь, йдеться у звіті Payoneer.

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Частка доходів МСБ від експорту у середньому зросла на дев’ять відсотків — з 52% у 2021 році до 61% у 2022 році, і, як очікується, зросте до 69% до кінця 2023 року.

Сьогодні клієнтська база МСБ, як правило, переважно локальна — в середньому приблизно 59% з них знаходяться в країні, тоді як 42% — за кордоном.

Однак пропорція між міжнародними та внутрішніми клієнтами швидко вирівнюється, і очікується, що до 2024 року вона зросте з у середньому 42% (міжнародних клієнтів) до 50%.

Лідери у зростанні експорту

МСБ у гуртовій торгівлі очікують найсуттєвішого зростання доходів від експорту, які, за оцінками, зростуть на 21 відсоток в період з 2021 по 2023 роки. Не набагато відстають від них підприємства, що надають ділові та професійні послуги, займаються електронною комерцією та фінансовими послугами. Вони також очікують на значне зростання експорту — на 19, 18 та 18 відсотків відповідно.

МСБ в ОАЕ, В'єтнамі, Бангладеш та Бразилії очікують найбільшого зростання доходів від експорту.

Де шукають нових клієнтів

Ринки Європи та Центральної Азії відкривають привабливі можливості для МСБ, які прагнуть отримати доступ до різноманітної споживчої бази.

Окрім розширення клієнтської бази, малі та середні підприємства також звертаються до більшої кількості постачальників, щоб підвищити свою гнучкість та стійкість. У середньому респонденти сьогодні працюють з 22 постачальниками, тоді як два роки тому їх було 17. Більшість з цих постачальників пропонують технологічні послуги (42%), за ними йдуть виробничі послуги (36%) та постачальники/сорсинг (34%).

Багато хто планує продовжувати це зростання — респонденти очікують, що протягом наступних двох років працюватимуть у середньому з 30 постачальниками. МСБ з ОАЕ та Бангладеш мають найбільші екосистеми постачальників і очікують агресивного зростання, розширюючи кількість постачальників, з якими вони працюють — з 24 постачальників у 2020 році до 33/32 у 2022 році, а також до 44/42 протягом наступних двох років.

Глобальні виклики

Хоча малі та середні підприємства досягли значного успіху, вийшовши на міжнародні ринки, розширення бізнесу за кордоном може бути складним завданням. МСБ часто мають обмежені ресурси, зокрема фінансові, що може ускладнити вихід на іноземний ринок. Крім того, їм може бракувати досвіду, необхідного для того, щоб орієнтуватися в складнощах міжнародної торгівлі, таких як дотримання іноземних регуляторних норм ведення бізнесу, розв’язання логістичних проблем і культурних відмінностей.

З огляду на такі виклики, «відкриття бізнесу в нових країнах» є сферою, в якій, на думку опитаних МСБ, вони мають найнижчі показники.

До цієї відчутної слабкості додається ще й вразливість глобальних ланцюгів постачання. З усіх турбулентних подій останніх двох років перебої в глобальних ланцюгах постачання є найбільш руйнівними та, як очікується, залишатимуться найпроблемнішим елементом ведення бізнесу в найближчому майбутньому.

Найбільш оптимістично налаштовані щодо своїх бізнес-перспектив МСБ в ОАЕ, Філіппінах та Аргентині.

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