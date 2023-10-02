Українському IT-сектору треба 1 мільйон спеціалістів — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українському IT-сектору треба 1 мільйон спеціалістів — Федоров

Казна та Політика
125
Українському IT-сектору треба 1 мільйон спеціалістів — Федоров
Українському IT-сектору треба 1 мільйон спеціалістів — Федоров
В українській IT-галузі має бути 1 мільйон спеціалістів.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров під час конференції IT Arena, пише DOU.
За його словами, це пов’язано з тим, що українська індустрія має перспективи розвитку.
«300−350 тисяч фахівців — це лише старт, нам потрібен мільйон людей в ІТ-галузі. Тоді ми зможемо генерувати більше цифрового ВВП, тому що за цим майбутнє, там додана вартість, мільярдні компанії та інвестиції», — сказав Михайло Федоров.
Читайте також
У цьому контексті він розповів про впровадження податкового та правового простору Дія.City. Після вивчення досвіду інших країн проєкт вирішили створити без територіальної прив’язки.
«Це було свідоме рішення зробити Дія.City без прив’язки до території. Ми хочемо, щоб і Харків, і Одеса, і Київ, і Львів розвивалися. Щоб якась одна територія не ставала магнітом для індустрії, адже в нас не така велика індустрія. Вона велика, якщо порівнювати з Європою, але можемо більше», — пояснив віцепрем'єр-міністр.
Читайте також
Він також додав, що сьогодні IT-сектор залучений у війну. Приміром, є 200 компаній, які займаються дронами.
«Але я вірю в те, що можна робити набагато більше. Кожен працівник ІТ-сектора має бути або ІТ-волонтером, або в ІТ-армії, або бути куратором будь-якого технологічного підрозділу в Силах оборони. Він має розуміти, що технології - це валюта нашої перемоги. І сьогодні ти не можеш не долучатися. Сплачуєш податки — супер, — підкреслив Михайло Федоров. — Податки безцінні, але технологія важливіша за гроші».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Dou
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.