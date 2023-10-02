Українському IT-сектору треба 1 мільйон спеціалістів — Федоров Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Українському IT-сектору треба 1 мільйон спеціалістів — Федоров

В українській IT-галузі має бути 1 мільйон спеціалістів.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров під час конференції IT Arena, пише DOU

За його словами, це пов’язано з тим, що українська індустрія має перспективи розвитку.

«300−350 тисяч фахівців — це лише старт, нам потрібен мільйон людей в ІТ-галузі. Тоді ми зможемо генерувати більше цифрового ВВП, тому що за цим майбутнє, там додана вартість, мільярдні компанії та інвестиції», — сказав Михайло Федоров.

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У цьому контексті він розповів про впровадження податкового та правового простору Дія.City. Після вивчення досвіду інших країн проєкт вирішили створити без територіальної прив’язки.

«Це було свідоме рішення зробити Дія.City без прив’язки до території. Ми хочемо, щоб і Харків, і Одеса, і Київ, і Львів розвивалися. Щоб якась одна територія не ставала магнітом для індустрії, адже в нас не така велика індустрія. Вона велика, якщо порівнювати з Європою, але можемо більше», — пояснив віцепрем'єр-міністр.

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Він також додав, що сьогодні IT-сектор залучений у війну. Приміром, є 200 компаній, які займаються дронами.

«Але я вірю в те, що можна робити набагато більше. Кожен працівник ІТ-сектора має бути або ІТ-волонтером, або в ІТ-армії, або бути куратором будь-якого технологічного підрозділу в Силах оборони. Він має розуміти, що технології - це валюта нашої перемоги. І сьогодні ти не можеш не долучатися. Сплачуєш податки — супер, — підкреслив Михайло Федоров. — Податки безцінні, але технологія важливіша за гроші».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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