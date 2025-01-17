День финансов: изменения в тарифе на электроэнергию, кому и где предлагают самые высокие зарплаты в Украине — Finance.ua

День финансов: изменения в тарифе на электроэнергию, кому и где предлагают самые высокие зарплаты в Украине Сегодня 17:35

В пятницу, 17 января, стало известно, как выросли зарплаты украинцев и для кого изменили тарифы на электроэнергию.

Изменения в тарифе на электроэнергию. Кабинет Министров Кабинет Министров принял важное решение в сфере энергетики. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство на заседании 17 января утвердило изменения в тарифе на электроэнергию для владельцев электроотопительных установок.

Зарплаты украинцев за год выросли. Средняя зарплата штатных работников в Украине за 2024 г. выросла на 20,3% до 20 985 гривен. Рост реальных зарплат (с учетом инфляции) составил 13%. Об этом Средняя зарплата штатных работников в Украине за 2024 г. выросла на 20,3% до 20 985 гривен. Рост реальных зарплат (с учетом инфляции) составил 13%. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Кому и где сейчас предлагают самые высокие зарплаты в Украине. Как говорится в аналитике OLX Работа, несмотря на кризисные тенденции, активность работодателей и Как говорится в аналитике OLX Работа, несмотря на кризисные тенденции, активность работодателей и соискателей демонстрирует умеренный рост. Положительная динамика зарплат и увеличение количества вакансий свидетельствуют о поиске рынком новых точек равновесия.

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