День финансов: изменение монетарной политики НБУ, гранты на миллион гривен, инновационные и технологичные банки — Finance.ua

День финансов: изменение монетарной политики НБУ, гранты на миллион гривен, инновационные и технологичные банки
С пятницы, 7 апреля, НБУ обновляет операционный дизайн монетарной политики с целью усиления рыночных стимулов привлечения банками срочных депозитов населения в национальной валюте, снижения рисков для валютного рынка и международных резервов.
- Также НБУ зафиксировал рекордное падение курса доллара на наличном рынке Украины.
- Нацбанк назвал количество вкладов в банках на сумму более 200 тысяч гривен.
🏆 FinAwards-2023
🥇 Названы инновационные и технологичные банки. Всего за первенство сражались 17 претендентов. Безоговорочным лидером с проектами «Терминал», сервис «Касса» (ПРРО), сервис «Пополнение на кассе», сервис «Наличные на кассе», Инвойсинг, Электронная отчетность, Бюджет стал ПриватБанк.
🥇А лучшим руководителем розничного бизнеса стал член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрий Мусиенко.
Грант на миллион гривен. В Украине расширили проект работы и запускают новые грантовые программы для ветеранов на начало или развитие собственного бизнеса. Заявки можно подавать через портал «Дія» с 10 апреля.
20 млн грн тому, кто посадит беспилотник 9 мая в Москве. Соучредитель monobank и разработчик беспилотника «Довбуш» Владимир Яценко объявил конкурс для разработчиков украинских беспилотников с призовым фондом в 20 млн грн. На крыльях самолета должен быть украинский лозунг, например, «Слава Украине», «Героям Слава» и т.д.
В Польше вступило в силу законодательство, регулирующее дистанционную работу. С 7 апреля вступили в силу соответствующие изменения в Трудовой кодекс. Изменения предусматривают, в частности, что работники могут работать дистанционно полностью или частично в месте, выбранном наемным работником, которое нужно каждый раз согласовывать с работодателем.
Специальности с самым большим спросом в будущем. В ближайшие 2-3 года для восстановления разрушенной инфраструктуры больше всего потребуются специалисты в строительной сфере: строители, проектировщики, архитекторы, а также специалисты в сфере энергетики. Об этом сообщила заместитель директора Киевского городского центра занятости Людмила Мушинская.
- А в Киевском центре занятости назвали среднюю зарплату в столице.
Авиадоставка «Новой почты». Компания «Новая почта» с мая запускает грузовые авиарейсы собственным флотом. Первыми маршрутами «Supernova Airlines» были выбраны Рига-Жешув — четыре раза в неделю и один рейс в неделю Жешув-Кишинев.
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