День финансов: гривна vs евро, реестр призывников, сокращение зарплаты и покупка квартиры — Finance.ua

День финансов: гривна vs евро, реестр призывников, сокращение зарплаты и покупка квартиры Сегодня 17:35

В среду, 15 января, Finance.ua в новом материале рассказывает о ТОП-5 самых недооцененных валют мира и что именно влияет на их недооценку, сколько они стоят в Украине и почему они выгодны:

Рада поддержала продление военного положения. В среду, 15 января, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 90 дней — В среду, 15 января, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 90 дней — до 9 мая.

Направление подразделений ВСУ в другие государства. Также Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения». Согласно пояснительной записке, документ имеет целью законодательно Также Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения». Согласно пояснительной записке, документ имеет целью законодательно нормировать отдельные вопросы направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения.

Внесение в реестр призывников парней, которым исполняется 17 лет. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4197-ІХ, согласно которому, ежегодно с 1 января по 31 июля парни, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с помощью электронного кабинета или личного прибытия в ТЦК и СП.

Трудоустройство лиц с инвалидностью. Верховная Рада сегодня одобрила во втором чтении и в целом законопроект № 5344-д по обеспечению прав лиц с Верховная Рада сегодня одобрила во втором чтении и в целом законопроект № 5344-д по обеспечению прав лиц с инвалидностью на труд. Об этом сообщил в Телеграме глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Когда гривну привяжут к евро. Евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты для украинской гривны. Но это произойдет очень незаметно для рынка. Как Евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты для украинской гривны. Но это произойдет очень незаметно для рынка. Как заявила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова: «Учитывая наш курс в евросообщество, это точно реальность, которая произойдет, потому что если мы хотим стать частью ЕС, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой совершается большинство операций».

Самые распространенные банкноты и монеты в Украине. На 1 января 2025 года больше всего в обращении На 1 января 2025 года больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (27,3% и 27,8% от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен.

Процесс управления проблемными активами. Национальный банк Украины Национальный банк Украины выставил на общественное обсуждение обновленную версию проекта изменений в Положение об организации процесса управления проблемными активами в банках.

Сокращение зарплаты в 2024 году. Как Как показало исследование, у 41% работников уровень оплаты не изменился по сравнению с 2023 годом. Положительные изменения в размере заработной платы ощутили 46% сотрудников. О сокращении зарплаты рассказали 13% украинцев.

Количество новых ФЛП в 2024 году. Количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в 2024 году выросло на 119 тыс. лиц. Об этом Количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в 2024 году выросло на 119 тыс. лиц. Об этом сообщил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Кабмин упростил перебронирование в «Дія». Кабинет Министров Украины разрешил предприятиям перебронировать работников через портал «Дія» без Кабинет Министров Украины разрешил предприятиям перебронировать работников через портал «Дія» без необходимости ожидания 72 часов. Эта норма будет действовать с 22 января по 1 марта для предприятий, которые обновили статус критически важных. Бронирование таких работников будет производиться в режиме реального времени.

Когда заработают все реестры после кибератаки. Министерство юстиции продолжает работу над восстановлением госреестров после масштабной Министерство юстиции продолжает работу над восстановлением госреестров после масштабной кибератаки со стороны рф. Запуск всех сервисов планируется до конца января.

Перспективы повышения НДС. Международный валютный фонд (МВФ) в прошлом году пытался уговорить власти Украины повысить НДС, и Международный валютный фонд (МВФ) в прошлом году пытался уговорить власти Украины повысить НДС, и потребовалось немало усилий, в том числе со стороны МВФ, чтобы удержаться от такого шага.

Сколько нужно работать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины. Как сообщают аналитики, больше всего времени украинцам сейчас нужно будет экономить на покупку квартиры во Львове — это более 13,8 года. Чуть меньше в Ужгороде — это займет 12,9 года. Об этом Как сообщают аналитики, больше всего времени украинцам сейчас нужно будет экономить на покупку квартиры во Львове — это более 13,8 года. Чуть меньше в Ужгороде — это займет 12,9 года. Об этом сказано в аналитике ЛУН, актуальной на январь 2025 года.

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