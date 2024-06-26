День финансов: госдолг Украины, «теневая» экономика, 100%-ное бронирование саперов — Finance.ua

День финансов: госдолг Украины, «теневая» экономика, 100%-ное бронирование саперов Сегодня 17:50

Среда, 26 июня. Почему госдолг Украины за месяц вырос на 100 млрд гривен и какие факторы влияют на валютный рынок.

Госдолг Украины. Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая 2024 года Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая 2024 года составил 6 трлн 115 млрд гривен, или 150,99 млрд долларов. В мае 2024 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 105 млрд гривен (на 1,7%). В долларовом эквиваленте долг снизился на 0,53 млрд долларов (на 0,3%).

«Теневая» экономика. По По подсчетам Министерства экономики, 40% украинской экономики находится в тени. Однако там отмечают, что в последние полгода сдвиги уже есть в цифрах в возврате валютной выручки.

Бронирование саперов. Предприятия, учреждения, организации, являющиеся сертифицированными операторами противоминной деятельности, Предприятия, учреждения, организации, являющиеся сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать 100% состава групп или отделений, которые непосредственно проводят разминирование.

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Факторы, влияющие на валютный рынок. У нас сложился значительный дисбаланс между экспортом и импортом, для выравнивания которого Национальный банк избрал стратегию мягкой девальвации гривны. Поэтому, по мнению экономического эксперта Олега Гетьмана, резких скачков валютного курса ожидать не стоит. В то же время эксперт У нас сложился значительный дисбаланс между экспортом и импортом, для выравнивания которого Национальный банк избрал стратегию мягкой девальвации гривны. Поэтому, по мнению экономического эксперта Олега Гетьмана, резких скачков валютного курса ожидать не стоит. В то же время эксперт подчеркнул , что есть несколько факторов, влияющих на валютный рынок.

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