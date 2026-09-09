День финансов: финмониторинг бывших PEP, цены на аренду, ошибки в кредитной истории Сегодня 17:36

В среду, 9 сентября, стало известно, как просрочка, несвоевременно закрытый кредит или большая кредитная нагрузка могут стать причиной отказа, а также ныне цены на жилье.

Кредитная история стала одним из главных факторов, которые банки и финансовые компании учитывают при принятии решения о выдаче займа. Просрочка, несвоевременно закрытый кредит или большая кредитная нагрузка могут стать причиной отказа. Об этом говорится в статье — Ошибки в кредитной истории: как их обжаловать и избежать отказа в займе

«Власна справа 2.0»

В Украине стартовала обновленная программа «Власна справа 2.0», предусматривающая новую систему финансирования, дополнительные надбавки к базовой сумме и отдельные условия для приоритетных отраслей, ветеранов, ВПЛ и бизнеса на прифронтовых территориях.

Жилищные компенсации

В 2024—2025 годах государство распределило 16,38 млрд грн на жилищные компенсации для ветеранов, членов семей погибших защитников и защитниц Украины и отдельных категорий ВПЛ по программе Ukraine Facility.

Цена однокомнатной квартиры

В августе 2026 года предложение вторичного жилья в большинстве регионов Украины продолжило расти. Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру в августе зафиксирована в Херсонской области — $15,5 тыс. Самое дорогое жилье традиционно в Киеве: средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе составила $89,5 тыс.

Контроль лимита дохода для ФЛП

ПриватБанк запустил новый функционал в мобильном приложении Приват24 для бизнеса — виджет Контроль лимитов. Теперь ФЛП могут отслеживать объем поступлений и контролировать соблюдение годового лимита для своей группы налогообложения без ручных подсчетов.

Финмониторинг бывших PEP

В Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект № 16051 , который, в частности, предусматривает изменения в правила финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP) после прекращения ими выполнения публичных функций.

Каждую 5 машину в Украине продают через Дію

В августе в Украине приобрели 118 636 транспортных средств всех типов и во всех сегментах рынка. Это на 7185, или 5,7%, меньше, чем в прошлом. В то же время, количество физических оформлений сократилось на 17 594, тогда как перерегистраций через «Дію» стало на 10 409 больше.

Горячие линии для бизнеса

После обстрела предпринимателям приходится одновременно решать десятки вопросов — от поврежденного имущества до исполнения налоговых обязанностей. Чтобы помочь бизнесу быстрее разобраться в таких ситуациях, Государственная налоговая служба запускает в регионах «горячие линии» для оперативных консультаций.

Украинцы бьют рекорды по трудоустройству в Польше

Статистика свидетельствует, что все большее количество граждан Украины находит работу в Польше. В марте украинские работники составили 68% от общего количества работающих иностранцев в Польше — 784 000 человек.

Зарплаты в одной профессии отличаются между регионами на 155%