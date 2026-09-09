В Украине снизили плату за электроопоры, чтобы подключить к интернету 1043 села
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Провайдерам снизили стоимость аренды электрических опор для расширения сети интернет в отдаленных населенных пунктах.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
«Годами провайдеры обходили отдаленные села, потому что аренда электрических опор делала их подключение экономически невыгодным. Отныне провайдеры будут платить за доступ к инфраструктуре символическую 1 копейку вместо 10 гривен, а сэкономленные деньги будут вкладывать в развитие сетей. Это решение позволит подключить к сети 1043 населенных пункта, где у людей до сих пор нет домашнего интернета», — говорится в сообщении.
Льготная цена действует не только на опоры внутри сел, но и транзит кабеля из соседних населенных пунктов. Такие условия будут работать долгосрочно — в течение всего военного положения и год после его завершения. Это позволит провайдерам уверенно планировать инвестиции.
Удешевление аренды опор оказывает непосредственное влияние на развитие сетей вокруг сел. Что получат жители:
стабильный домашний интернет в самых отдаленных регионах;
возможность свободно использовать Дію и банковские услуги, учиться и работать дистанционно.
Как изменится экономика развития сетей
Новые правила уменьшают финансовые барьеры для телеком-бизнеса. Благодаря этому провайдеры смогут вложить сэкономленные средства в закупку оборудования, модернизацию узлов связи и прокладку хPON.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что парламент во втором чтении принял законопроект № 12094. Теперь быстрый и стабильный мобильный интернет должен быть в каждом уголке страны — в городах, селах и даже когда вы в пути.