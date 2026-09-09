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В Украине снизили плату за электроопоры, чтобы подключить к интернету 1043 села

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Удешевление аренды опор оказывает непосредственное влияние на развитие сетей вокруг сел
Удешевление аренды опор оказывает непосредственное влияние на развитие сетей вокруг сел
Провайдерам снизили стоимость аренды электрических опор для расширения сети интернет в отдаленных населенных пунктах.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
«Годами провайдеры обходили отдаленные села, потому что аренда электрических опор делала их подключение экономически невыгодным. Отныне провайдеры будут платить за доступ к инфраструктуре символическую 1 копейку вместо 10 гривен, а сэкономленные деньги будут вкладывать в развитие сетей. Это решение позволит подключить к сети 1043 населенных пункта, где у людей до сих пор нет домашнего интернета», — говорится в сообщении.
Льготная цена действует не только на опоры внутри сел, но и транзит кабеля из соседних населенных пунктов. Такие условия будут работать долгосрочно — в течение всего военного положения и год после его завершения. Это позволит провайдерам уверенно планировать инвестиции.
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Что это меняет для людей и общин

Удешевление аренды опор оказывает непосредственное влияние на развитие сетей вокруг сел. Что получат жители:
  • стабильный домашний интернет в самых отдаленных регионах;
  • возможность свободно использовать Дію и банковские услуги, учиться и работать дистанционно.

Как изменится экономика развития сетей

Новые правила уменьшают финансовые барьеры для телеком-бизнеса. Благодаря этому провайдеры смогут вложить сэкономленные средства в закупку оборудования, модернизацию узлов связи и прокладку хPON.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что парламент во втором чтении принял законопроект № 12094. Теперь быстрый и стабильный мобильный интернет должен быть в каждом уголке страны — в городах, селах и даже когда вы в пути.
По материалам:
Finance.ua
Мобильный интернет
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