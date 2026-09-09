В Украине снизили плату за электроопоры, чтобы подключить к интернету 1043 села Сегодня 17:20 Удешевление аренды опор оказывает непосредственное влияние на развитие сетей вокруг сел

Провайдерам снизили стоимость аренды электрических опор для расширения сети интернет в отдаленных населенных пунктах.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

«Годами провайдеры обходили отдаленные села, потому что аренда электрических опор делала их подключение экономически невыгодным. Отныне провайдеры будут платить за доступ к инфраструктуре символическую 1 копейку вместо 10 гривен, а сэкономленные деньги будут вкладывать в развитие сетей. Это решение позволит подключить к сети 1043 населенных пункта, где у людей до сих пор нет домашнего интернета», — говорится в сообщении.

Льготная цена действует не только на опоры внутри сел, но и транзит кабеля из соседних населенных пунктов. Такие условия будут работать долгосрочно — в течение всего военного положения и год после его завершения. Это позволит провайдерам уверенно планировать инвестиции.

Что это меняет для людей и общин

Удешевление аренды опор оказывает непосредственное влияние на развитие сетей вокруг сел. Что получат жители:

стабильный домашний интернет в самых отдаленных регионах;

возможность свободно использовать Дію и банковские услуги, учиться и работать дистанционно.

Как изменится экономика развития сетей

Новые правила уменьшают финансовые барьеры для телеком-бизнеса. Благодаря этому провайдеры смогут вложить сэкономленные средства в закупку оборудования, модернизацию узлов связи и прокладку хPON.