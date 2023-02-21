День финансов: Finance.ua в Instagram, тарифы на свет, зарплаты женщин и мужчин в ІТ — Finance.ua

День финансов: Finance.ua в Instagram, тарифы на свет, зарплаты женщин и мужчин в ІТ
Сегодня, 21 февраля, Finance.ua запустил официальную страницу в Instagram. На нашей странице вы обязательно встретите полезную и визуально понятную информацию о последних новостях, финансовых тенденциях и историях. Поэтому держите руку на пульсе вашего кошелька — подписывайтесь на инста Finance.ua:
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Работа банков во время войны. На фоне полномасштабного российского вторжения в 2022 году украинские банки сократили каждое пятое отделение. Наибольшее сокращение произошло в Харьковской и Донецкой областях, Киеве и Херсонской области.
- По данным НБУ, в случае продолжительного блэкаута более 2300 отделений готовы принимать клиентов с генераторами и резервными каналами связи. Это 50% общего количества банковских отделений.
- Также Нацбанк отмечает, что большинство финучреждений сможет восстановить капитал благодаря будущим прибылям, однако ряд банков, вероятно, потребует поддержки акционеров.
Не хватает миллиардов долларов. По словам министра финансов Сергея Марченко, в 2023 году потребность в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита государственного бюджета Украины составляет 10 млрд долларов. Украина надеется получить программу с МВФ.
- Напомним, что вчера правительство Украины провело встречу с главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой и командой МВФ. Украина рассчитывает на начало новой многолетней обширной программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.
Курс доллара весной. Экономист Олег Гетман прогнозирует, что весной 2023 года курс доллара в Украине может продолжить падать, гривна будет укрепляться. Учитывая, что 90% сделок совершаются безналично по фиксированному курсу 36,6 грн/долл., динамику курса задает НБУ. Поэтому, по его мнению, обращать внимание на происходящее на наличном направлении не стоит.
Женщины vs мужчины. У кого больше зарплаты в ІТ. Аналитики портала Djinni проанализировали 6 тыс. наймов и пришли к выводу, что при поиске работы в ІТ женщины просят на 10–30% меньшую зарплату, чем мужчины. Наибольшая доля женщин в категориях HR и Recruitement. А вот наемных женщин-девопсов — единицы, а с 5+ лет опыта вообще нет.
Индексация пенсий. Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович сообщала, что после индексации пенсии украинцев с 1 марта 2023 года увеличатся в среднем на 400-700 грн. Как свидетельствует проект постановления правительства, максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия в результате индексации с 1 марта 2023, составляет 1500 гривен.
Повестки под видеозапись. Сотрудники территориальных центров комплектования получат видеокамеры для фиксации процесса вручения повесток, сообщила руководитель пресс-центра ОК Юг Наталия Гуменюк, комментируя скандальное видео вручения повесток в Одессе.
Тарифы на свет. В правительстве рассматривается несколько разных концепций либерализации рынка электроэнергии, и самая радикальная из них предполагает установление полностью рыночных цен. Есть разные графики повышения цен с целью смягчения экономических последствий для потребителей. Но, скорее всего, весной одну из этих стратегий придется утвердить, иначе кризис в энергетике преодолеть не удастся.
Дома и квартиры многих украинцев остаются без тепла из-за отключения электроэнергии и отопления. Выйти из этой ситуации поможет утепление помещения, которое сохранит до 40-60% тепла. В новой статье Finance.ua расскажет, какие ошибки допускаются чаще всего и что не нужно делать при утеплении дома или квартиры.
Утепление помещения: как НЕ нужно делать 🏡
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