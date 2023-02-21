День финансов: Finance.ua в Instagram, тарифы на свет, зарплаты женщин и мужчин в ІТ — Finance.ua

День финансов: Finance.ua в Instagram, тарифы на свет, зарплаты женщин и мужчин в ІТ Сегодня 17:50

Сегодня, 21 февраля, Finance.ua запустил официальную страницу в Instagram. На нашей странице вы обязательно встретите полезную и визуально понятную информацию о последних новостях, финансовых тенденциях и историях. Поэтому держите руку на пульсе вашего кошелька — подписывайтесь на инста Finance.ua:

Работа банков во время войны. На фоне полномасштабного российского вторжения в 2022 году На фоне полномасштабного российского вторжения в 2022 году украинские банки сократили каждое пятое отделение. Наибольшее сокращение произошло в Харьковской и Донецкой областях, Киеве и Херсонской области.

По данным НБУ, в случае продолжительного блэкаута более 2300 отделений готовы принимать клиентов с генераторами и резервными каналами связи. Это 50% общего количества банковских отделений.

Также Нацбанк отмечает, что большинство финучреждений сможет восстановить капитал благодаря будущим прибылям, однако ряд банков, вероятно, потребует поддержки акционеров.

Не хватает миллиардов долларов. По словам министра финансов Сергея Марченко, в 2023 году потребность в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита государственного бюджета Украины составляет По словам министра финансов Сергея Марченко, в 2023 году потребность в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита государственного бюджета Украины составляет 10 млрд долларов . Украина надеется получить программу с МВФ.

Напомним, что вчера правительство Украины провело встречу с главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой и командой МВФ. Украина рассчитывает на начало новой многолетней обширной программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.

Курс доллара весной. Экономист Олег Гетман прогнозирует, что Экономист Олег Гетман прогнозирует, что весной 2023 года курс доллара в Украине может продолжить падать, гривна будет укрепляться. Учитывая, что 90% сделок совершаются безналично по фиксированному курсу 36,6 грн/долл., динамику курса задает НБУ. Поэтому, по его мнению, обращать внимание на происходящее на наличном направлении не стоит.

Женщины vs мужчины. У кого больше зарплаты в ІТ. Аналитики портала Djinni проанализировали 6 тыс. наймов и пришли к выводу, что при поиске работы в ІТ женщины Аналитики портала Djinni проанализировали 6 тыс. наймов и пришли к выводу, что при поиске работы в ІТ женщины просят на 10–30% меньшую зарплату , чем мужчины. Наибольшая доля женщин в категориях HR и Recruitement. А вот наемных женщин-девопсов — единицы, а с 5+ лет опыта вообще нет.

Индексация пенсий. Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович сообщала, что после Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович сообщала, что после индексации пенсии украинцев с 1 марта 2023 года увеличатся в среднем на 400-700 грн. Как свидетельствует проект постановления правительства, максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия в результате индексации с 1 марта 2023, составляет 1500 гривен.

Повестки под видеозапись. Сотрудники территориальных центров комплектования получат видеокамеры для Сотрудники территориальных центров комплектования получат видеокамеры для фиксации процесса вручения повесток , сообщила руководитель пресс-центра ОК Юг Наталия Гуменюк, комментируя скандальное видео вручения повесток в Одессе.

Тарифы на свет. В правительстве рассматривается несколько разных концепций В правительстве рассматривается несколько разных концепций либерализации рынка электроэнергии , и самая радикальная из них предполагает установление полностью рыночных цен. Есть разные графики повышения цен с целью смягчения экономических последствий для потребителей. Но, скорее всего, весной одну из этих стратегий придется утвердить, иначе кризис в энергетике преодолеть не удастся.

Дома и квартиры многих украинцев остаются без тепла из-за отключения электроэнергии и отопления. Выйти из этой ситуации поможет утепление помещения, которое сохранит до 40-60% тепла. В новой статье Finance.ua расскажет, какие ошибки допускаются чаще всего и что не нужно делать при утеплении дома или квартиры.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.