Жінки в IT просять на 10-30% меншу зарплату, ніж чоловіки (інфографіка) — Finance.ua
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Жінки в IT просять на 10-30% меншу зарплату, ніж чоловіки (інфографіка)

Особисті фінанси
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Жінки в IT просять на 10-30% меншу зарплату, ніж чоловіки (інфографіка)
Жінки в IT просять на 10-30% меншу зарплату, ніж чоловіки (інфографіка)
Під час пошуку роботи в ІТ жінки просять на 10–30% меншу зарплату, аніж чоловіки.
Про це свідчать дані порталу Djinni.
Найпомітніша різниця — серед менеджерів.
«Проаналізували майже 6000 наймів за останні пів року, де можна визначити стать за іменем. Лише 27% найнятих спеціалістів — жінки (у пошуку жінок 38%). Серед найнятих девелоперів жінок лише 5–15%, і ця частка зменшується зі зростанням досвіду», — йдеться у висновку аналітиків.
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Медіанна зарплата жінок-розробниць на синьйорних позиціях — $4500, чоловіків — $5000. У вибірці немає девопсів, тому що найнятих жінок-девопсів — одиниці, а з 5+ роками досвіду взагалі немає.
Схожа ситуація і з менеджерами (product, project): чим вищий досвід, тим менше жінок. Чоловік на позиції senior project manager заробляє в середньому $4К, тоді як жінка — $3К.
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Найбільша частка жінок в категоріях HR i Recruitement (аж 87%). До 5 років досвіду вони навіть заробляють більше чоловіків. Але у категорії senior чоловіки мають на 200 доларів більше.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni

Довідка Finance.ua:

  • GameDev DOU опублікував аналітику по зарплатах в українському геймдеві та портрет геймдев-спеціаліста та проаналізував, що змінилося за останні пів року;
  • найпоширенішими спеціалізаціями українського ІТ після розробників і тестувальників залишаються фахівці з менеджменту проєктів, HR/рекрутери, дизайнери та аналітики, DevOps/SRE. А найвищі зарплати — у керівників C-level: СТО ($6650, +$1650 за пів року).
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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За матеріалами:
Finance.ua
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