Скільки заробляють українські PM, HR, DevOps та інші ІТ-спеціалісти - опитування — Finance.ua

Скільки заробляють українські PM, HR, DevOps та інші ІТ-спеціалісти - опитування Сьогодні 12:10 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українські PM, HR, DevOps та інші ІТ-спеціалісти - опитування

Найпоширенішими спеціалізаціями українського ІТ після розробників і тестувальників залишаються фахівці з менеджменту проєктів, HR/рекрутери, дизайнери та аналітики, DevOps/SRE. А найвищі зарплати — у керівників C-level: СТО ($6650, +$1650 за пів року).

Про це свідчать результати опитування порталу Dou.ua. В опитуванні брали участь як ІТ-фахівці, які нині перебувають в Україні, так і ті, хто виїхав за кордон після початку повномасштабної війни, але планує повернутися. Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»).

Data Science

Зарплати фахівців з Data Science та Machine Learning усіх рівнів зростали в другому півріччі: у Junior +$40, до $1090, у Middle +$300, до $2900, у Senior +$266, до $5466.

DevOps, Sysadmin, SRE, DBA, Security

Медіанні зарплати фахівців у цій категорії майже не змінилися за останні пів року. У фахівців зі SRE вони залишаються одними з найвищих серед усіх спеціалізацій ($4122), як і у спеціалістів з DBA ($3800). Зарплати DevOps дещо нижчі ($3500).

Медіанна зарплата Senior DevOps за пів року зросла на $500, до $5500. Зарплати фахівців інших рівнів майже не змінилися: у Junior $1200 (без змін), у Middle $2875 (-$50). Найвищі зарплати у DevOps в аутстафінгових ($4150) та продуктових компаніях ($4000). В аутсорсингових дещо нижчі ($3000), передусім через меншу частку досвідчених фахівців рівня Senior і вище.

Director of Engineering, CTO

Зарплати технічних фахівців C-level зросли у другому півріччі, якщо порівнювати з першою половиною 2022 року. Медіанні зарплати збільшилися в компаніях усіх розмірів, як продуктових, так і аутсорсингових.

Найвищі зарплати у керівників великих компаній розміром від 500 фахівців і в продуктових компаніях ($7000). Дещо нижчі в аутсорсингу ($6275), а також у керівників середніх і невеликих компаній ($5400–6075).

HR

У другому півріччі зросли медіанні зарплати деяких фахівців з пошуку і залучення співробітників: у Talent Acquisition Manager (+$300, до $2250) і в Talent Researcher/Sourcer (на $100, до $650).

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У тих фахівців, які не беруть участі в пошуку персоналу, зарплати дещо знизилися. Найсуттєвіше в People Partner / Happiness Manager (-$150, до $1350). У HR Business Partner середня зарплата зменшилася на $80, до $1920. У HR Manager — на $50, до $1250.

Продуктові компанії платять фахівцям з HR і рекрутингу більше, ніж аутсорсингові та аутстафінгові. Медіанна зарплата в продуктових компаніях становить $1617 проти $1235 в аутсорсингових і $1000 в аутстафінгових.

Project Management

У другому півріччі 2022 року зросли медіанні зарплати двох найпоширеніших спеціалізацій у менеджменті проєктів: у Project Managers (+$100, до $2100) і Product Managers (+$700, до $3500). Підвищення передусім торкнулося досвідчених фахівців — медіанна зарплата Middle зросла на $258, до $2388, у Senior — на $200, до $4200.

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Найвищі зарплати фахівцям з менеджменту проєктів платять великі компанії. Їхня медіанна зарплата становить $3300 в компаніях з більш ніж 1000 співробітників і $3000 в компаніях, де працює від 200 до 1000 співробітників, проти $2500 в менших компаніях.

Business, System, Data Analyst

У кінці 2022 року Product Analyst випередили Business Analyst за медіанними зарплатами. Середня зарплата Product Analyst зростала весь 2022 рік і досягнула $2550 в кінці року (+$500 за рік). У Business Analyst вона, навпаки, знижувалися і тепер становить $2250 (-$165 за рік).

Медіанна зарплата BI Analyst також зменшувалася весь 2022 рік: з $1850 у грудні 2021 року до $1450 сьогодні. Зарплати Data Analyst ($1500) і System Analyst ($2000) коливалися упродовж року.

Designer

У другому півріччі продовжили зростати медіанні зарплати двох найпоширеніших спеціалізацій: Product Designer (+$200, до $3200) і UI/UX Designer (+$350, до $1850). Передусім це пов’язано з підвищенням компенсацій у Middle+. Також дещо зросли зарплати у 3D Artist (на $100, до $1700).

Медіанна зарплата фахівців рівня Junior становить $710, Middle — $1500, Senior — $3000.

Marketing

Зарплати керівників у маркетингу відновилися після падіння в першій половині 2022 року: у СМО +$500, до $3000, у фахівців рівня Head +$400, до $3400.

На звичному рівні зарплати джунів ($760, +$10) та мідлів ($1200, без змін). Дещо зменшилися компенсації у сеньйорів (-$175, $1800) і лідів (-$75, $1925).

Продовжують знижуватися зарплати SEO-фахівців (-$325 за рік, до $1075) і Digital Marketing Manager (-$315 за рік, до $1285).

Customer Success, Sales Manager, Support

За пів року дещо зросли медіанні зарплати фахівців з Customer Success (на $100, до $1300) і Support (на $55, до $1100).

Медіанна зарплата Sales Manager впала на $300, до $1000. Це пов’язано зі збільшенням кількості фахівців, які мають досвід до року, — їхня частка зросла з 6% влітку до 30% сьогодні, а не з реальним зменшенням зарплат.

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