У 2022 році на одну ІТ-вакансію претендували до 800 кандидатів: аналітика Djinni — Finance.ua
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У 2022 році на одну ІТ-вакансію претендували до 800 кандидатів: аналітика Djinni

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У 2022 році на одну ІТ-вакансію претендували до 800 кандидатів: аналітика Djinni
У 2022 році на одну ІТ-вакансію претендували до 800 кандидатів: аналітика Djinni
У 2022 році на деякі вакансії в українському ІТ претендували 500–800 кандидатів. Платформа для пошуку роботи в ІТ Djinni представила аналітику за 2022 рік, а також прогнози на 2023. Ось найцікавіші тези та цифри з дослідження.

Ключові висновки

  • Ринок праці став ринком роботодавця.
  • Число працівників скоротилося на 13%. Зважаючи на обставини, могло бути й гірше.
  • Кількість онлайн-кандидатів зросла у 2,5 раза, головним чином завдяки комунікаторам.
  • З січня кількість опублікованих вакансій скоротилася вдвічі.
  • Вимоги до кандидатів підвищуються.
  • Зарплати збережені на рівні кінця 2021 року.
  • Понад 50% робочих місць є повністю віддаленими.

Конкуренція серед нових кандидатів росте

Вакансій для недосвідчених кандидатів стає менше, а кількість заявок від них зросла з 12 заявок на вакансію в лютому до 43 у жовтні та з того часу поступово знижується.
Середньомісячна кількість заявок на роботу без досвіду зросла з 4 у січні-лютому до 10 в наступні місяці. Нерівність цього показника вказує на те, що на деяких роботах конкуренція вища, ніж на інших.
Найконкурентніші позиції — молодші QA та Javascript розробники. У якийсь момент на одну вакансію онлайн було до 500-800 кандидатів. Вісім із десяти вакансій, на які надійшло найбільше заявок, стосувалися QA; ще два — для розробників JavaScript. Це були вакансії, які не вимагали попереднього комерційного досвіду.

Перспективи переїзду з міжнародних компаній зменшуються

У березні компанії з-за меж України створили на Djinni 380 робочих місць. Майже 40% з них мали можливість переїхати. Однак ця можливість поступово вичерпалася: у жовтні було лише 10% варіантів переїзду, а в грудні — 12% (з урахуванням меншої кількості вакансій).
Найпопулярнішою країною для переїзду, як і роком раніше, залишається Польща.
У 2022 році на одну ІТ-вакансію претендували до 800 кандидатів: аналітика Djinni

Кандидати стали менш вибагливими у виборі роботи

Кількість щотижневих заявок на тисячу переглядів зросла на 40% з середнього 70 у січні до 100 у грудні.
У 2022 році на одну ІТ-вакансію претендували до 800 кандидатів: аналітика Djinni

Кількість заявок на роботу зросла в 3 рази

Кількість заявок на роботу зросла майже в 3 рази (2,4 млн проти 806 000 у 2021 році). 2022 рік залежав від попиту роботодавців. У вересні ми побачили новий абсолютний максимум: 268 000 заявок на роботу за місяць.
У 2022 році на одну ІТ-вакансію претендували до 800 кандидатів: аналітика Djinni

Висновок

Попри всі виклики війни, українській ІТ вдалося адаптуватися за допомогою переїздів, енергонезалежних офісів, бажання компаній і співробітників продовжувати працювати. Ринок праці перевернувся з ніг на голову, і все більше людей бажають працювати в стабільній галузі з вищими зарплатами.
З’являється менше вакансій і пропозицій від рекрутерів. За даними layoffs.fyi, у 2022 році 1020 технологічних компаній звільнили майже 154 000 співробітників. Проте ще є над чим працювати. Це може стати можливістю для зростання українського ІТ з їх відносно дешевим і дуже кваліфікованим кадровим потенціалом.
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За матеріалами:
Ain.Ua
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