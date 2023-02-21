Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума підвищення пенсій з 1 березня — Finance.ua

Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума підвищення пенсій з 1 березня Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума підвищення пенсій з 1 березня

Максимальна сума, на яку може бути збільшена пенсія в результаті індексації з 1 березня 2023 року, становить 1500 гривень.

Про це свідчить проєкт постанови уряду про індексацію пенсій, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

«З урахуванням того, що в умовах дії воєнного стану видатки в першу чергу спрямовуються на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, проект акта розроблено насамперед для забезпечення у 2023 році збільшення мінімальних виплат найбільш вразливим категоріям пенсіонерів, а також проведення індексації пенсій», — йдеться в пояснювальній записці.

Таким чином, в результаті перерахунку з 1 березня 2023 року розмір збільшення пенсій не може перевищувати 1500 гривень.

Показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, з 1 березня збільшується на коефіцієнт 1,20. Він застосовується для пенсій, призначених до 2020 року.

Згідно з документом, рівень підвищення для пенсій, призначених у 2020-2022 роках, становитиме 100 гривень. На такому ж рівні встановлена мінімальна сума підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося раніше.

Довідка Finance.ua:

за даними Мінсоцполітики, під індексацію пенсій підпадають 10,557 млн осіб. З державного бюджету на індексацію пенсій у 2023 році потрібно 82 млрд гривень;

нагадаємо, 17 лютого уряд ухвалив постанову про індексацію пенсій у 2023 році з коефіцієнтом 1,20. Проте текст постанови досі не оприлюднений.



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