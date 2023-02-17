Пенсії українців будуть збільшені на 20% - Шмигаль — Finance.ua

Пенсії українців будуть збільшені на 20% - Шмигаль Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня Уряд проведе індексацію пенсій на 20%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

«За дорученням Президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що за законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов’язковою», — зазначив він.

Нагадаємо, українці перед виходом на пенсію можуть збільшити показник зарплати та зробити більшим розмір майбутньої пенсії. Для цього можна скористатися двома способами.

Щоб пенсія була трохи більшою, потрібно:

виключити «невигідні» періоди роботи з низьким офіційним окладом;

доплатити єдиний соціальний внесок (ЕСВ) додатково до того, що сплатив роботодавець.

Йдеться саме про індивідуальний показник зарплати, адже при розрахунку пенсії також враховується і середній показник у країні.

Довідка Finance.ua:

Міністерство фінансів готує перевірку законності виплат пенсіонерам в Україні.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією суб’єктів надання інформації щодо кожного реципієнта та/або його законного представника, а саме:

смерті реципієнта та/або його законного представника згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

групи інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність згідно з даними централізованого банку даних щодо проблем інвалідності;

постійного проживання реципієнта за кордоном або рішення залишитись на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україні згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру.

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