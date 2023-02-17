Пенсії українців будуть збільшені на 20% - Шмигаль — Finance.ua
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Пенсії українців будуть збільшені на 20% - Шмигаль

Особисті фінанси
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У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня Уряд проведе індексацію пенсій на 20%.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль
Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
«За дорученням Президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що за законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов’язковою», — зазначив він.
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Нагадаємо, українці перед виходом на пенсію можуть збільшити показник зарплати та зробити більшим розмір майбутньої пенсії. Для цього можна скористатися двома способами.
Щоб пенсія була трохи більшою, потрібно:
  • виключити «невигідні» періоди роботи з низьким офіційним окладом;
  • доплатити єдиний соціальний внесок (ЕСВ) додатково до того, що сплатив роботодавець.
Йдеться саме про індивідуальний показник зарплати, адже при розрахунку пенсії також враховується і середній показник у країні.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство фінансів готує перевірку законності виплат пенсіонерам в Україні.
  • Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією суб’єктів надання інформації щодо кожного реципієнта та/або його законного представника, а саме:
  • смерті реципієнта та/або його законного представника згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
  • групи інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність згідно з даними централізованого банку даних щодо проблем інвалідності;
  • постійного проживання реципієнта за кордоном або рішення залишитись на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україні згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Мінімальна зарплата та пенсія у 2023 році: що з ними буде

За матеріалами:
Finance.ua
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