Низка банків потребуватиме підтримки акціонерів для відновлення капіталу – НБУ — Finance.ua

Низка банків потребуватиме підтримки акціонерів для відновлення капіталу – НБУ Сьогодні 15:02 — Фондовий ринок

Низка банків потребуватиме підтримки акціонерів для відновлення капіталу – НБУ

Щоб з’ясувати коректність відображення якості кредитних портфелів банків, достатність формування резервів та оцінити реальний розмір регулятивного капіталу фінустанов, Національний банк у 2023 року проведе оцінку стійкості банків. Про це йдеться в Огляді банківського сектору, розміщеному на сайті НБУ.

За результатами такої оцінки стійкості буде визначено строки для відновлення банками капіталу, а також графік скасування тимчасових регуляторних послаблень.

«Більшість фінустанов зможе відновити капітал завдяки майбутнім прибуткам, проте низка банків, ймовірно, потребуватиме підтримки акціонерів», — зазначає регулятор.

За даними НБУ, 2022 рік був для банків роком подолання операційних викликів. Сектор пройшов цей період та пристосувався до нових умов роботи.

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«Надалі банкам потрібно зосередитися на відновленні кредитування та підтримці своїх бізнес-моделей в умовах тривалої війни. Кредитний ризик надалі залишатиметься домінуючим для банків», — йдеться в Огляді.

Ліквідність банківського сектору в цілому залишається високою, триває приплив коштів клієнтів. Проте частка строкових коштів, розміщених у банках, продовжує зменшуватися, що посилює ризики для фінустанов.

Щоб стимулювати банки до зміни строкової структури залучених ресурсів, НБУ підвищив резервні вимоги для коштів на поточних рахунках та коштів на вимогу.

Трохи цифр

У четвертому кварталі 2022 року банки продовжували доформовувати резерви під збитки, спричинені війною. Відрахування до резервів під кредити у жовтні-грудні становили 21,1 млрд грн, а 2,8 млрд грн резервів під цінні папери було розформовано.

Усього за 2022 рік банки сформували 118,8 млрд грн резервів, основну частку з них — із початку повномасштабної війни.

Попри значні відрахування до резервів, за результатами 2022 року банківський сектор отримав 24,7 млрд грн прибутку , у тому числі 17,3 млрд грн — у IV кварталі.



, у тому числі 17,3 млрд грн — у IV кварталі. Збитковою за підсумками року була 21 фінустанова (у тому числі два державних банки — Укрексімбанк та Укргазбанк).



за підсумками року була 21 фінустанова (у тому числі два державних банки — Укрексімбанк та Укргазбанк). На 1 січня 2023 року із 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими та отримали сумарний чистий прибуток 45,6 млрд грн, що перекрило збитки ще 21 збиткового банку на загальну суму 20,8 млрд грн.



Більшість банків зберігала високу операційну ефективність. Процентні доходи стрімко зростали, значною мірою завдяки вкладенню вільних коштів у високодохідні депозитні сертифікати.

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