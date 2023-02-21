Яким буде курс долара в Україні навесні 2023 року: прогноз — Finance.ua

Яким буде курс долара в Україні навесні 2023 року: прогноз Сьогодні 14:01 — Валюта

Яким буде курс долара в Україні навесні 2023 року: прогноз

Навесні 2023 року курс долара в Україні може продовжити падати, гривня зміцнюватиметься.

Як зазначив економіст Олег Гетман, враховуючи те, що 90% угод відбуваються безготівково за фіксованим курсом 36,6 грн/дол., динаміку курсу задає НБУ. Тому, на його думку, звертати увагу на те, що відбувається у готівковому напрямку, не варто.

«Що стосується прогнозів. Є очікування, що НБУ сподобалася політика, яку він проводить. Він не хоче повертатися до гнучкого курсоутворення, хоча для цього вже є всі підстави. Курс нікуди не злетить, а, навпаки, може ще й зміцнюватися гривня», — вважає експерт.

Читайте також Капітал повертається до Європи: як це позначиться на курсі євро 2023 року

Готівковий курс долара коливатиметься біля фіксованого — «плюс-мінус три-чотири гривні», прогнозує Гетман.

21 лютого курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва зміцнився на 5 копійок — до 39,95 грн/дол., а відносно євро курс гривні не змінився та становить 42,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,50 грн за дол., євро — 41,70 грн за євро.

Довідка Finance.ua:

директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозував, що протягом 20-26 лютого на валютному ринку спостерігатиметься досить стабільна та прогнозована ситуація, і готівковий курс долара перебуватиме у проміжку 39,5 — 41 грн/дол.;

аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що у лютому банки виставлятимуть свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривні, а відносно євро — від 42,20 до 44,25 гривні;



економіст Сергій Фурса зазначав, що зараз в Україні немає жодних провісників, які б вказували на те, що долар досягне позначки 50 грн/дол.



До речі, стежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.