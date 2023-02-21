Яким буде курс долара в Україні навесні 2023 року: прогноз — Finance.ua
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Яким буде курс долара в Україні навесні 2023 року: прогноз

Валюта
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Яким буде курс долара в Україні навесні 2023 року: прогноз
Яким буде курс долара в Україні навесні 2023 року: прогноз
Навесні 2023 року курс долара в Україні може продовжити падати, гривня зміцнюватиметься.
Як зазначив економіст Олег Гетман, враховуючи те, що 90% угод відбуваються безготівково за фіксованим курсом 36,6 грн/дол., динаміку курсу задає НБУ. Тому, на його думку, звертати увагу на те, що відбувається у готівковому напрямку, не варто.
«Що стосується прогнозів. Є очікування, що НБУ сподобалася політика, яку він проводить. Він не хоче повертатися до гнучкого курсоутворення, хоча для цього вже є всі підстави. Курс нікуди не злетить, а, навпаки, може ще й зміцнюватися гривня», — вважає експерт.
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Готівковий курс долара коливатиметься біля фіксованого — «плюс-мінус три-чотири гривні», прогнозує Гетман.
21 лютого курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва зміцнився на 5 копійок — до 39,95 грн/дол., а відносно євро курс гривні не змінився та становить 42,50 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,50 грн за дол., євро — 41,70 грн за євро.

Довідка Finance.ua:

  • директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозував, що протягом 20-26 лютого на валютному ринку спостерігатиметься досить стабільна та прогнозована ситуація, і готівковий курс долара перебуватиме у проміжку 39,5 — 41 грн/дол.;
  • аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що у лютому банки виставлятимуть свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривні, а відносно євро — від 42,20 до 44,25 гривні;
  • економіст Сергій Фурса зазначав, що зараз в Україні немає жодних провісників, які б вказували на те, що долар досягне позначки 50 грн/дол.
До речі, стежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Дізнатися курс валют

За матеріалами:
УНІАН
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