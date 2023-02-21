Шмигаль: розраховуємо на старт нової програми на понад $15 мільярдів — Finance.ua
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Шмигаль: розраховуємо на старт нової програми на понад $15 мільярдів

Казна та Політика
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Шмигаль: розраховуємо на старт нової програми на понад $15 мільярдів
Шмигаль: розраховуємо на старт нової програми на понад $15 мільярдів
Україна розраховує на започаткування нової багаторічної великої програми з МВФ обсягом понад 15 млрд доларів.
Про це заявив прем’єр-міністр за підсумками зустрічі у Києві з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та командою МВФ.
"Обговорили механізми фінансової підтримки України. Ми досягли успіхів у реалізації Моніторингової програми, зокрема фіналізували виконання всіх структурних маяків. Тож розраховуємо на започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад 15 млрд доларів.
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Планується, що програма з МВФ складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню", — написав Шмигаль у Telegram.
Нагадаємо, директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в понеділок, 20 лютого, прибула з візитом до Києва.
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Міжнародний валютний фонд вже за кілька тижнів завершить підготовку програми підтримки України, наразі план має бути схвалений керівництвом Фонду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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