Шмигаль: розраховуємо на старт нової програми на понад $15 мільярдів — Finance.ua

Шмигаль: розраховуємо на старт нової програми на понад $15 мільярдів Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

Шмигаль: розраховуємо на старт нової програми на понад $15 мільярдів

Україна розраховує на започаткування нової багаторічної великої програми з МВФ обсягом понад 15 млрд доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр за підсумками зустрічі у Києві з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та командою МВФ.

"Обговорили механізми фінансової підтримки України. Ми досягли успіхів у реалізації Моніторингової програми, зокрема фіналізували виконання всіх структурних маяків. Тож розраховуємо на започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад 15 млрд доларів.

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Планується, що програма з МВФ складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню", — написав Шмигаль у Telegram.

Нагадаємо, директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в понеділок, 20 лютого, прибула з візитом до Києва.

Міжнародний валютний фонд вже за кілька тижнів завершить підготовку програми підтримки України, наразі план має бути схвалений керівництвом Фонду.

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Економічна Правда За матеріалами:

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