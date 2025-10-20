День финансов: ЕС согласовал отказ от газа рф, проверка ФЛП, цены на аренду жилья
Понедельник, 20 октября. Произвол с арендой жилья в прифронтовых регионах и отказ ЕС от российского газа.
Рынок недвижимости во время войны
По данным Dim. ria, в сентябре количество предложений на рынке аренды выросло практически во всех областях. Закарпатская область опередила Киев по среднему ценнику на аренду: в регионе он составил 18,5 тыс. грн за однокомнатную квартиру. Столица разделила второе место с Волынской областью, где средняя стоимость составляла 15 тыс. грн.
Продажа или аренда недвижимости сопровождается привлечением риэлтора, который помогает сторонам заключить сделку быстрее и с меньшими рисками. Но кто именно должен оплачивать услуги риэлтора — продавец или покупатель, арендодатель или арендатор? Об этом рассказываем здесь.
🏷️ В то же время стоимость аренды жилья в прифронтовых зонах бьет рекорды. Военные жалуются, что цены на квартиры возле линии столкновения заоблачные, часто превышают стоимость аренды в Киеве или Львове. В новом материале Finance.ua рассказывает, сколько сегодня стоит снимать жилье около фронта и почему арендные ставки такие высокие:
🔗 Когда крыша над головой становится роскошью: произвол с арендой в прифронтовых городах
Отказ ЕС от российского газа
Совет Евросоюза одобрил предложение Еврокомиссии о полном запрете импорта российского газа. Импорт газа запретят с 1 января 2026 года, но для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Так, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 г., могут действовать до 17 июня 2026 г., а долгосрочные контракты — до 1 января 2028 г.
Ситуация на валютном рынке на этой неделе
Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что на курс на этой неделе может повлиять пересмотр учетной ставки НБУ 23 октября, но насколько ощутимо — будет зависеть от того, какое решение примет НБУ. По ее словам, даже умеренное смягчение монетарной политики усилит давление на гривну.
🎬 Также вашему вниманию традиционный прогноз курса валют от финансового аналитика Алексея Козырева на нашем YouTube-канале:
Отопительный сезон
Владимир Зеленский заявил, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 млрд долларов, и у правительства есть понимание, где взять такие средства и откуда импортировать газ.
Также он рассказал, что Украина предложила американским поставщикам использовать возможности отечественной энергетической инфраструктуры для замещения российского газа и нефти в Европе.
Зима в Украине традиционно становится испытанием для многих семей — особенно для тех, кто покинул свои дома из-за войны или живет вблизи линии фронта. Именно поэтому в течение августа-сентября правительство приняло ряд решений, чтобы усовершенствовать порядок предоставления субсидий, льгот и дополнительных выплат. Юридический советчик для ВПЛ подготовил десять главных вопросов и ответов на эти нововведения. Finance.ua передает главные месседжи.
Пенсии в Украине не успевают за инфляцией
Средний размер пенсии в Украине за последний квартал вырос на 26,6 грн и составляет 6436,8 грн. В годовом исчислении средняя пенсия выросла почти на 10%. В то же время инфляция в сентябре 2025 года составила 11,9% по сравнению с сентябрем 2024 года, а средняя инфляция за девять месяцев 2025-го составила 13,9%. Более половины пенсионеров (56%) получают менее 5000 грн в месяц.
Проверка ФЛП
Некоторые представители бизнеса больше рискуют попасть под налоговую проверку, поскольку они находятся под усиленным вниманием контролирующего органа. Кто из ФЛП рискует спровоцировать налоговую — узнавайте по ссылке.
Новые правила трудоустройства
С 1 января 2026 г. в Украине заработают новые правила трудоустройства людей с инвалидностью. Государство будет компенсировать бизнесу расходы на создание комфортных условий труда, оплату ассистентов и часть зарплаты, стимулируя работодателей нанимать и поддерживать таких работников.
