Дефицит российского бюджета вырастет с $71 до $100 миллиардов Сегодня 19:24

Президент Владимир Зеленский заявил, что в россии растет дефицит бюджета. В следующем году — почти до 100 миллиардов долларов.

Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами, передает корреспондент Укринформа.

«Уже сейчас мы считаем, что в следующем году россия будет иметь значительный дефицит (бюджета. — Ред.) — почти 100 миллиардов долларов. Мы видели документы — месяц назад эта цифра составляла 71 миллиард, но мы видим, что проблем у них действительно стало больше. И если Индия на самом деле станет покупать меньше энергоносителей, я думаю, это поможет», — рассказал Зеленский.

Он также проинформировал, что, по неподтвержденным данным, Индия уже покупает меньше энергоносителей у россии.

«По нашим данным, Индия стала покупать меньше энергоносителей. Хотя я не знаю точно — я только слышал об этом. Время от времени еженедельно я получаю аналитику от нашей разведки, и думаю, что смогу поделиться ею примерно через месяц», — отметил Президент.

Укрінформ По материалам:

