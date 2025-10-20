Испания передаст Украине новую партию электрогенераторов Сегодня 18:31

Испания передаст Украине 70 генераторов, чтобы помочь стране пройти зимний сезон на фоне российских атак по энергетической инфраструктуре. Поставки координирует испанское агентство международного сотрудничества в сфере развития (AECID).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 20 октября.

«Накануне новой зимы необходимо обеспечить стабильность и работоспособность электроэнергетической системы. Испанское агентство по вопросам сотрудничества запланировало 70 новых генераторов, которые в ближайшие дни будут отправлены в Украину, чтобы обеспечить электроэнергией и отоплением в эту зиму, которая прогнозируется суровой», — отметил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время общения с медиа перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Альбарес добавил, что проведет в понедельник встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, которому лично передаст информацию о поддержке украинцев.

