В россии доходы заключенных выросли до уровня, превышающего зарплаты педагогов в большинстве регионов.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

Отмечается, что в 2019 году средний заработок осужденных составил 14,7 тыс. рублей, а в 2025 уже достиг 33 тыс. — рост на 125%. Для сравнения: в 73 регионах учителя получают меньше минимального уровня оплаты труда в 22 440 рублей.

«Школьная система страдает от дефицита более 250 тыс. педагогов. Треть учителей — старше 50 лет, а молодые специалисты покидают профессию из-за низких зарплат и перегрузок. Как результат — образовательная инфраструктура деградирует, а статус учителя обесценивается» — говорится в сообщении СВРУ.

Рост зарплат заключенных официально объясняют сотрудничеством бизнеса с системой исполнения наказаний. Государство пытается использовать колонии как экономический ресурс, обещая «не ГУЛАГ, а новые условия» для заключенных, которые должны заменить трудовых мигрантов. Но бизнес сталкивается с низкой квалификацией и высокой текучкой кадров.

«Проблема в том, что повышенные зарплаты не останавливают другого процесса — массовой вербовки осужденных на войну против Украины. Для многих это более выгодный вариант, чем работа в колонии. В регионах даже введены бонусы для сотрудников федеральной службы исполнения наказаний, которые привлекают „добровольцев“ на фронт», — сообщает разведка.

