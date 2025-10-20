0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В рф зарплаты заключенных превысили доходы учителей — СВРУ

15
В россии доходы заключенных выросли до уровня, превышающего зарплаты педагогов в большинстве регионов.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).
Отмечается, что в 2019 году средний заработок осужденных составил 14,7 тыс. рублей, а в 2025 уже достиг 33 тыс. — рост на 125%. Для сравнения: в 73 регионах учителя получают меньше минимального уровня оплаты труда в 22 440 рублей.
Читайте также
«Школьная система страдает от дефицита более 250 тыс. педагогов. Треть учителей — старше 50 лет, а молодые специалисты покидают профессию из-за низких зарплат и перегрузок. Как результат — образовательная инфраструктура деградирует, а статус учителя обесценивается» — говорится в сообщении СВРУ.
Рост зарплат заключенных официально объясняют сотрудничеством бизнеса с системой исполнения наказаний. Государство пытается использовать колонии как экономический ресурс, обещая «не ГУЛАГ, а новые условия» для заключенных, которые должны заменить трудовых мигрантов. Но бизнес сталкивается с низкой квалификацией и высокой текучкой кадров.
Читайте также
«Проблема в том, что повышенные зарплаты не останавливают другого процесса — массовой вербовки осужденных на войну против Украины. Для многих это более выгодный вариант, чем работа в колонии. В регионах даже введены бонусы для сотрудников федеральной службы исполнения наказаний, которые привлекают „добровольцев“ на фронт», — сообщает разведка.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems