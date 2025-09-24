0 800 307 555
В рф ввели жесткие ограничения на отпуск дизтоплива

«Петербургская биржа» ввела более жесткие правила торгов дизельным топливом, чтобы остановить рост цен на этот товар. В начале сентября аналогичные меры были предприняты биржей для торгов бензином.
Об этом сообщает российский «Интерфакс».
Новые правила торгов вступают в силу с 23 сентября. Они значительно ограничивают порог роста цены, кроме того, ограничено также количество заявлений от одного участника торгов.
С 8 сентября биржа ввела практически аналогичные жесткие меры при торгах бензином.
Российский Интерфакс со ссылкой на Центробанк рф отмечает, что такие изменения призваны не допустить высокой волатильности на рынке нефтепродуктов, обеспечив возможность для участников торгов выставлять заявки, цена которых максимально приближена к текущим рыночным ценам.
Собеседники агентства на топливном рынке называют введенные меры жестким ограничением торгов, целью которых должна стать остановка роста биржевых цен на нефтепродукты.
Бензины на «Петербургской бирже» в августе 2025 года обновили максимум, затем снизились в цене, но в начале сентября рост возобновился. После введения жесткости биржевых торгов бензинами ценовая волатильность этого товара незначительна, но теперь она не отражает рыночной реальности, говорят собеседники агентства.
По материалам:
Економічна Правда
