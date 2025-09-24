Заявление, которое должен подать каждый ФЛП: как уберечься от неприятных сюрпризов от налоговой Сегодня 09:16 — Личные финансы

Заявление, которое должен подать каждый ФЛП: как уберечься от неприятных сюрпризов от налоговой

Каждый предприниматель должен подать специальное заявление о желании получать документы от налоговой через электронный кабинет (форма F13−91−602). Если этого не сделать, можно остаться без важных сообщений, что приведет к штрафам, проблемам с налоговиками и даже потере единого налога.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

По действующим правилам, если налоговая служба посылает предпринимателю письмо или уведомление, это делается через «Укрпочту».

Проблема в том, что такие отправления часто теряются или задерживаются. При этом налоговая считает письмо полученным, даже если предприниматель его фактически не видел.

В результате возникают ситуации, когда ФЛП пропускает важное уведомление — например, налоговое уведомление-решение или запрос на информацию. Поэтому предприниматели часто узнают о штрафах или даже об исключении из упрощенной системы уже постфактум, когда что-то изменить сложнее.

Что дает подача заявления

Заявление о получении документов через электронный кабинет позволяет перевести всю официальную коммуникацию с налоговой в цифровой формат. В таком случае:

все документы гарантированно поступают в кабинет налогоплательщика;

дубликаты сообщений вы получите на указанный вами электронный адрес;

есть время, чтобы отреагировать: написать возражения, позвонить в налоговую или просто знать, что происходит с вашим ФЛП.

Как подать заявление шаг за шагом

войдите в электронный кабинет налогоплательщика;

перейдите в раздел «Ввод отчетности» и выберите текущий год и месяц;

нажмите «Создать», выберите категорию «Запросы»;

в списке найдите форму F13−91−602 — это заявление о желании получать документы через электронный кабинет;

укажите свой электронный адрес;

нажмите «Проверить» → «Сохранить» → «Подписать» (с помощью электронного ключа);

отправьте заявление и убедитесь, что оно отображается зеленым в разделе «Введенные отчетности», что означает, что налоговая его приняла.

Все документы от налоговой будут доступны в вашем кабинете в разделе «Входящие документы». Кроме того, они будут поступать на вашу почту, указанную в заявлении.

Дополнительно можно установить мобильное приложение «Моя налоговая» (доступно в App Store и Google Play). Оно отправляет push-уведомление, как только в вашем кабинете появляется новый документ. Хотя приложение не слишком удобное, для оперативного информирования оно вполне подходит.

Справка Finance.ua:

правительство внесло в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, который, в частности, предусматривает повышение минималки и прожиточного минимума — соответственно увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП, которая зависит от этих показателей. Какие суммы единого налога, военного сбора и ЕСВ придется уплачивать ФЛП в 2026 году — читайте здесь;

