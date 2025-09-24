0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Заявление, которое должен подать каждый ФЛП: как уберечься от неприятных сюрпризов от налоговой

Личные финансы
62
Заявление, которое должен подать каждый ФЛП: как уберечься от неприятных сюрпризов от налоговой
Заявление, которое должен подать каждый ФЛП: как уберечься от неприятных сюрпризов от налоговой
Каждый предприниматель должен подать специальное заявление о желании получать документы от налоговой через электронный кабинет (форма F13−91−602). Если этого не сделать, можно остаться без важных сообщений, что приведет к штрафам, проблемам с налоговиками и даже потере единого налога.
Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.
По действующим правилам, если налоговая служба посылает предпринимателю письмо или уведомление, это делается через «Укрпочту».
Проблема в том, что такие отправления часто теряются или задерживаются. При этом налоговая считает письмо полученным, даже если предприниматель его фактически не видел.
Читайте также
В результате возникают ситуации, когда ФЛП пропускает важное уведомление — например, налоговое уведомление-решение или запрос на информацию. Поэтому предприниматели часто узнают о штрафах или даже об исключении из упрощенной системы уже постфактум, когда что-то изменить сложнее.

Что дает подача заявления

Заявление о получении документов через электронный кабинет позволяет перевести всю официальную коммуникацию с налоговой в цифровой формат. В таком случае:
  • все документы гарантированно поступают в кабинет налогоплательщика;
  • дубликаты сообщений вы получите на указанный вами электронный адрес;
  • есть время, чтобы отреагировать: написать возражения, позвонить в налоговую или просто знать, что происходит с вашим ФЛП.

Как подать заявление шаг за шагом

  • войдите в электронный кабинет налогоплательщика;
  • перейдите в раздел «Ввод отчетности» и выберите текущий год и месяц;
  • нажмите «Создать», выберите категорию «Запросы»;
  • в списке найдите форму F13−91−602 — это заявление о желании получать документы через электронный кабинет;
  • укажите свой электронный адрес;
  • нажмите «Проверить» → «Сохранить» → «Подписать» (с помощью электронного ключа);
  • отправьте заявление и убедитесь, что оно отображается зеленым в разделе «Введенные отчетности», что означает, что налоговая его приняла.
Все документы от налоговой будут доступны в вашем кабинете в разделе «Входящие документы». Кроме того, они будут поступать на вашу почту, указанную в заявлении.
Дополнительно можно установить мобильное приложение «Моя налоговая» (доступно в App Store и Google Play). Оно отправляет push-уведомление, как только в вашем кабинете появляется новый документ. Хотя приложение не слишком удобное, для оперативного информирования оно вполне подходит.

Справка Finance.ua:

  • правительство внесло в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, который, в частности, предусматривает повышение минималки и прожиточного минимума — соответственно увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП, которая зависит от этих показателей. Какие суммы единого налога, военного сбора и ЕСВ придется уплачивать ФЛП в 2026 году — читайте здесь;
По материалам:
Обозреватель
ФЛП
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems