0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша изменяет правила краткосрочной аренды

Недвижимость
18
Польша изменяет правила краткосрочной аренды
Польша изменяет правила краткосрочной аренды
Министерство спорта и туризма в Польше планирует ввести обязательную регистрацию сдающихся в краткосрочную аренду квартир.
Об этом пишет inpoland.
Каждое такое жилье нужно будет зарегистрировать и получить специальный идентификационный номер. Без него невозможно будет легально размещать объявления на сайтах типа Airbnb или Booking.com.

Почему изменения нужны

Сдача квартир в аренду была популярным способом получения дополнительного дохода и инвестиций в недвижимость. Раньше преобладала долгосрочная аренда, однако сейчас все больше владельцев выбирают краткосрочную аренду — посуточно или на неделю, особенно в крупных городах и туристических локациях, где прибыль от такого типа аренды значительно выше.

Как будет работать система

Законопроект предусматривает строгие финансовые штрафы за нерегистрацию недвижимости. Также он определяет краткосрочную аренду как периоды до 30 дней, а деятельность владельцев квартир по этой системе будет рассматриваться как предпринимательская деятельность.
Читайте также
Владелец должен будет зарегистрировать недвижимость в специальной системе и получить уникальный идентификационный номер, который станет обязательным для онлайн-объявлений. Платформы посредников, такие как Airbnb и Booking.com должны проверять наличие номера и блокировать объявления без регистрации.
По словам заместителя министра Пьотра Бориса, законопроект включат в повестку дня законодательного рассмотрения в течение двух недель, а ІТ-системы для учета краткосрочной аренды должны заработать до 20 мая 2026 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems