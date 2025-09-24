Польша изменяет правила краткосрочной аренды Сегодня 06:04 — Недвижимость

Польша изменяет правила краткосрочной аренды

Министерство спорта и туризма в Польше планирует ввести обязательную регистрацию сдающихся в краткосрочную аренду квартир.

Об этом пишет inpoland

Каждое такое жилье нужно будет зарегистрировать и получить специальный идентификационный номер. Без него невозможно будет легально размещать объявления на сайтах типа Airbnb или Booking.com.

Почему изменения нужны

Сдача квартир в аренду была популярным способом получения дополнительного дохода и инвестиций в недвижимость. Раньше преобладала долгосрочная аренда, однако сейчас все больше владельцев выбирают краткосрочную аренду — посуточно или на неделю, особенно в крупных городах и туристических локациях, где прибыль от такого типа аренды значительно выше.

Как будет работать система

Законопроект предусматривает строгие финансовые штрафы за нерегистрацию недвижимости. Также он определяет краткосрочную аренду как периоды до 30 дней, а деятельность владельцев квартир по этой системе будет рассматриваться как предпринимательская деятельность.

Владелец должен будет зарегистрировать недвижимость в специальной системе и получить уникальный идентификационный номер, который станет обязательным для онлайн-объявлений. Платформы посредников, такие как Airbnb и Booking.com должны проверять наличие номера и блокировать объявления без регистрации.

По словам заместителя министра Пьотра Бориса, законопроект включат в повестку дня законодательного рассмотрения в течение двух недель, а ІТ-системы для учета краткосрочной аренды должны заработать до 20 мая 2026 года.

