Прогноз цены на жилье: что говорят эксперты

Эксперты разделились на два лагеря по прогнозам изменения цены на жилье.

Одна часть убеждена, что «будет только дорожать», другие — не видят для этого оснований. У каждой стороны есть свои рациональные доводы, пишет в статье Минфин.

К примеру, в пользу инвестиций в недвижимость говорит существенное удорожание материалов и затрат на работы. Поскольку эта тенденция не останавливается, можно ожидать, что в последующие годы цена за квадратный метр будет еще выше.

«Стоимость строительных материалов значительно повысилась из-за инфляции, логистических трудностей и ограниченной доступности ресурсов. Например, повышение цен на материалы составило около 35−45% по сравнению с довоенными уровнями», — отмечает риелтор Виталий Шокал. По оценкам строительной компании Gazda, с начала полномасштабного вторжения ежегодно стоимость материалов и строительно-монтажных работ росла по меньшей мере на 15−17%.

Второй фактор, толкающий рынок недвижимости вверх, — это ограничение предложения. Из-за рисков снизилось количество тех, кто может или желает приобрести квартиру, особенно на раннем этапе строительства. Как следствие, девелоперы менее охотно начинают новые проекты, а решаются на это преимущественно крупные компании, имеющие финансовые резервы. Как отмечает глава Ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, при нынешних темпах работ, чтобы обеспечить жильем только тех украинцев, которые его потеряли из-за войны, понадобится не менее 20 лет.

Также к удорожанию недвижимости приводит переезд большого количества людей из прифронтовых территорий. «В результате военных действий многие украинцы переезжают в западные области и крупные города, такие как Киев или Львов, что создает повышенный спрос на рынке», — отмечает Виталий Шокал.

Позитивно на рынок должно повлиять и завершение войны, когда многие потенциальные инвесторы начнут тратить деньги, которые сейчас пытаются аккумулировать. «Первые годы после нашей победы дефицит квадратных метров будет существенным — отложенный спрос есть, и он имеет накопительный эффект, поэтому потребность в жилье останется у многих граждан», — убежден управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

Цена пойдет вниз?

Падение цен на недвижимость — здесь также есть аргументы. Самый первый из них — это низкий спрос, который к тому же продолжает снижаться. В частности, по данным опроса маркетплейса OLX Недвижимость, в прошлом году спрос на покупку жилья снизился на 3,1%.

Как отмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, перспектив для роста цен на квартиры в Украине нет, поскольку спрос остается невысоким.

«Сегодня все в ожидании перемен: что будет происходить на фронте, будут ли переговоры. Так, мы видим, что развивается западная часть Украины — там жатва. Но цены там не растут уже год, потому что покупателей нет», — отмечает она.

Второй фактор, которого опасаются эксперты, — эскалация боевых действий. В агентстве недвижимости Маяк отмечают, что в случае окончания войны цены могут существенно возрасти, но, по обратному сценарию, покупатели будут рассчитывать на высокие скидки. Особенно сложной может оказаться ситуация на вторичном рынке.

Дополнительная проблема для отечественного рынка недвижимости — трудности с ипотекой. Сейчас она держится преимущественно на государственной программе «єОселя», но для полноценного развития рынка этого недостаточно.

