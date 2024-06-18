День финансов: электронный военный билет в Резерв+ и единая роуминговая зона с ЕС — Finance.ua

День финансов: электронный военный билет в Резерв+ и единая роуминговая зона с ЕС Сегодня 17:20

Сегодня, 18 июня, Finance.ua рассказал все, что нужно знать о деньгах на Евро-2024: от того, каков общий призовой фонд турнира, сколько заработала сборная Украины и до того, сколько заработает Германия за проведение соревнований.

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Также Рада приняла за основу законопроект об «умных сетях».

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Может ли Украина вернуться к прошлому уровню генерации? Что нужно сделать, чтобы обезопасить электросистему от полного блэкаута? Может ли «зеленая» энергетика покрыть дефицит электросистемы? На все эти вопросы пытался найти ответ Finance.ua.

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