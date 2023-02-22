День финансов: дроны, тепловизоры, рации без налогов, санкции против всех банковских и небанковских финучреждений рф — Finance.ua

День финансов: дроны, тепловизоры, рации без налогов, санкции против всех банковских и небанковских финучреждений рф
В среду, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об освобождении от НДС и пошлины беспилотников, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.
Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских финучреждений рф. Сегодня Президент внес в ВРУ постановление об утверждении решения СНБО применить секторальные экономические санкции к финансовым учреждениям россии. СНБО решил применить специальные секторальные экономические санкции сроком на 50 лет ко всем зарегистрированным и находящимся в рф банкам.
- В ЕС предлагают механизм наказания за обход санкций против россии. А вот Венгрия пытается заблокировать санкции ЕС против российских олигархов.
Прибыль украинских банков в начале 2023 года. Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе 2023 года составила 14,694 млрд гривен. Это в 2,1 раза больше, чем годом ранее (7,145 млрд гривен).
- НБУ предлагает ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.
Украинцы выбирают валютные депозиты В январе 2023 года начали забирать гривневые депозиты из банков и открывать валютные. Отток по гривневым вкладам за месяц составил 2%, а приток по валютным — 2,6%. Такой интерес, скорее всего, связан с возможностью покупать безналичную валюту с помощью депозитов.
Налогообложение депозитов физлиц. На сайте Верховной Рады появился законопроект № 9037 об особенностях налогообложения банковских вкладов (депозитов) физических лиц. Предлагают освободить от налогообложения общую сумму процентов, начисленных на суммы банковских вкладов (депозитов) физических лиц, не превышающую необлагаемый предел — 600 000 грн.
🧐 Кстати, налоги в Украине должны платить все — эта норма закреплена в статье 67 Конституции. Если вы официально работаете, то никаких проблем с уплатой налогов у вас не должно быть, ведь работодатель выступает налоговым агентом. Finance.ua разбирался, как и какие налоги нужно платить в 2023 году:
Как платить налоги в Украине в 2023 году
Вакансии для украинцев. По результатам исследования Work.ua полномасштабное вторжение рф 24 февраля 2022 года повлекло за собой наибольший кризис на рынке труда Украины. Количество предложений работы в стране упало более чем в 15 раз — со 100 000 до 6 000 вакансий.
- Если вам срочно нужна работа, а резюме еще не готово, эксперты портала work.ua сделали подборку вакансий, которые принимают отзывы и без резюме.
Vodafone Украина выплатил $12,4 млн процентов по еврооблигациям. Мобильный оператор компания Vodafone Украина, входящая в состав NEQSOL Holding (Азербайджан), завершила регулярную выплату процентов по еврооблигациям — $12,4 млн.
- Киевстар отключит абонентов от Интернета. Мобильный оператор обратился с важной новостью к своим абонентам. Дело в том, что оператор с 1 марта закрывает услугу домашнего Интернета.
🙂 Напомним, что вчера Finance.ua запустил официальную страницу в Instagram. На нашей странице вы обязательно встретите полезную и понятную информацию о последних новостях, финансовых тенденциях.
Подписывайтесь на инста Finance.ua 😎
Поделиться новостью