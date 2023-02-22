День финансов: дроны, тепловизоры, рации без налогов, санкции против всех банковских и небанковских финучреждений рф — Finance.ua

День финансов: дроны, тепловизоры, рации без налогов, санкции против всех банковских и небанковских финучреждений рф Сегодня 17:50

В среду, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об освобождении от НДС и пошлины беспилотников, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.

Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских финучреждений рф. Сегодня Президент внес в ВРУ постановление об утверждении решения СНБО применить секторальные экономические санкции к финансовым учреждениям россии. СНБО решил применить специальные секторальные экономические санкции сроком на 50 лет ко всем зарегистрированным и Сегодня Президент внес в ВРУ постановление об утверждении решения СНБО применить секторальные экономические санкции к финансовым учреждениям россии. СНБО решил применить специальные секторальные экономические санкции сроком на 50 лет ко всем зарегистрированным и находящимся в рф банкам.

В ЕС предлагают механизм наказания за обход санкций против россии. А вот Венгрия пытается заблокировать санкции ЕС против российских олигархов.

Прибыль украинских банков в начале 2023 года. Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе 2023 года составила 14,694 млрд гривен. Это в Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе 2023 года составила 14,694 млрд гривен. Это в 2,1 раза больше , чем годом ранее (7,145 млрд гривен).

НБУ предлагает ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.

Украинцы выбирают валютные депозиты В январе 2023 года начали забирать гривневые депозиты из банков и открывать валютные. Отток по гривневым вкладам за месяц составил 2%, а приток по валютным — 2,6%. Такой интерес, скорее всего, связан с В январе 2023 года начали забирать гривневые депозиты из банков и открывать валютные. Отток по гривневым вкладам за месяц составил 2%, а приток по валютным — 2,6%. Такой интерес, скорее всего, связан с возможностью покупать безналичную валюту с помощью депозитов.

Налогообложение депозитов физлиц. На сайте Верховной Рады появился законопроект № 9037 об особенностях налогообложения банковских вкладов (депозитов) физических лиц. Предлагают На сайте Верховной Рады появился законопроект № 9037 об особенностях налогообложения банковских вкладов (депозитов) физических лиц. Предлагают освободить от налогообложения общую сумму процентов, начисленных на суммы банковских вкладов (депозитов) физических лиц, не превышающую необлагаемый предел — 600 000 грн.

🧐 Кстати, налоги в Украине должны платить все — эта норма закреплена в статье 67 Конституции. Если вы официально работаете, то никаких проблем с уплатой налогов у вас не должно быть, ведь работодатель выступает налоговым агентом. Finance.ua разбирался, как и какие налоги нужно платить в 2023 году:



Вакансии для украинцев. По результатам исследования Work.ua полномасштабное вторжение рф 24 февраля 2022 года повлекло за собой наибольший кризис на рынке труда Украины. Количество По результатам исследования Work.ua полномасштабное вторжение рф 24 февраля 2022 года повлекло за собой наибольший кризис на рынке труда Украины. Количество предложений работы в стране упало более чем в 15 раз — со 100 000 до 6 000 вакансий.

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