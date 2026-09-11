Как использовать ChatGPT для поиска работы — 6 вариантов Сегодня 08:06 Кандидатка ищет работу

Поиск работы может превратиться в отдельную полноценную работу: просмотр вакансий, адаптацию резюме, написание сопроводительных писем и подготовка к собеседованиям. Однако часть этих задач можно упростить с помощью искусственного интеллекта.

ChatGPT не найдет работу вместо кандидата, но может стать своеобразным карьерным ассистентом, отмечают специалисты robota.ua . Рассказываем, как использовать ИИ для поиска работы.

Вариант № 1: сузьте поиск вакансий

Одна из типичных ошибок при поиске работы — откликаться на все вакансии подряд. В результате кандидат тратит время на предложения, не соответствующие его опыту, а резюме приходится адаптировать десятки раз.

ChatGPT может помочь определить позиции, соответствующие вашим навыкам и профессиональным целям.

Как использовать: опишите свой опыт, навыки, желаемую область, уровень должности и условия работы. Предложите проанализировать, на какие позиции вы можете претендовать и какие требования работодателей соответствуют вашему профилю.

Также можно попросить ИИ создать матрицу соответствия: должность — необходимые навыки — ваши сильные стороны — пробелы — что следует подтянуть. Это поможет получить не просто список возможных профессий, а понятный план дальнейшего поиска и развития.

Вариант № 2: адаптируйте резюме под конкретную вакансию

Отправлять одно и то же резюме на все позиции — не лучшая стратегия. После того как вы нашли подходящую вакансию, документ следует адаптировать под ее требования.

Искусственный интеллект поможет изменить формулировки, расставить правильные акценты и выделить наиболее релевантный опыт.

Как использовать: добавьте в ChatGPT текст своего резюме и описание вакансии и попросите адаптировать формулировки, подсветить соответствующий опыт и использовать ключевые слова из описания позиции.

В то же время следует отдельно отметить, чтобы ИИ не придумывал опыт, навыки или достижения, которых у вас нет.

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Вариант № 3: превратите обязанности в достижения

Фразы типа «вел социальные сети», «работал с клиентами» или «готовил отчеты» мало рассказывают работодателю о результате вашей работы.

ChatGPT может помочь превратить список обязанностей в формулировки, показывающие конкретный результат. К примеру, вместо «отвечал за email-маркетинг» можно сформулировать: «Запустил серию email-кампаний, повысивших конверсию повторных продаж на 18%».

Как использовать: если у вас нет готовых цифр, попросите ChatGPT задать уточняющие вопросы о результатах работы. Так можно вспомнить конкретные показатели, масштабы проектов, количество клиентов или работников, сэкономленное время и другие результаты, которые следует добавить в резюме.

Вариант № 4: подготовьте сопроводительное письмо

Сопроводительное письмо часто становится формальностью, которую кандидат заполняет стандартными фразами. ИИ может помочь быстро подготовить основу такого письма, которое потом можно адаптировать под себя.

Как использовать: передайте ChatGPT текст вакансии, свое резюме, информацию о компании, причину заинтересованности в позиции и 2−3 релевантных профессиональных достижения. Попросите составить письмо в нужном тоне — формальном, дружеском или более неформальном.

Готовый текст следует перечитать и отредактировать, чтобы оно соответствовало вашему стилю и не выглядело шаблонным.

Вариант № 5: потренируйтесь перед собеседованием

С помощью ChatGPT можно устроить репетицию собеседования еще до встречи с работодателем.

Как использовать: попросите ИИ выступить в роли рекрутера для конкретной позиции. Добавьте условие, чтобы он ставил по одному вопросу, ждал вашего ответа, оценивал его и переходил к следующему. Можно попросить добавить не только типичные вопросы, но и более сложные ситуационные кейсы.

После завершения симуляции попросите ИИ проанализировать ответы: что прозвучало убедительно, где не было конкретики и какие моменты следует проработать перед реальным собеседованием.

Вариант № 6: подготовьте вопросы для работодателя

Вопросы в конце собеседования помогают не только показать заинтересованность в позиции, но и понять, подходит ли вам эта работа.

Как использовать: попросите ChatGPT задать вопрос с учетом конкретной вакансии. Например, о будущих задачах, команде, рабочих процессах или ожиданиях от кандидата.

Так вы получите не универсальный список из поисковика, а вопросы, адаптированные к конкретной позиции.

Важно: проверяйте результат работы ИИ

ChatGPT и другие инструменты искусственного интеллекта следует воспринимать как помощника, а не замену собственному опыту и решению.

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При работе с ИИ важно проверять факты, особенно информацию о компаниях, вакансиях и зарплатах. Также не стоит добавлять в резюме вымышленные навыки или достижения. ИИ должно помочь лучше представить реальный опыт, а не создать несуществующий.

Кроме того, готовые тексты следует адаптировать под собственный стиль. А репетиция собеседования с помощью ИИ может помочь структурировать мнения, но во время реальной встречи лучше отвечать своими словами.