В Украине за время войны разрушили более 400 мостов: сколько восстановили Сегодня 07:51 Восстановлен мост через реку Ирша Житомирской области, который был разрушен 6 марта 2022 года

В результате полномасштабной войны в Украине разрушены более 400 мостов и мостовых переходов. Из них более 130 объектов уже восстановлены, еще более 85 временных переправ обеспечивают работу критически важных транспортных маршрутов.

Об этом заявил заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Руслан Олейник на VI Международной научно-практической конференции имени П. М. Коваля «Восстановление и развитие мостов: вызовы, тренды, новации».

Как восстанавливают мостовую инфраструктуру

Мостовая инфраструктура является важной составляющей транспортной системы государства и обеспечивает непрерывность сообщения между регионами.

В результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации разрушено более 400 мостов и мостовых переходов. Более 130 объектов уже восстановлено, еще более 85 временных переправ обеспечивают функционирование критически важных транспортных маршрутов.