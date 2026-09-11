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В Украине за время войны разрушили более 400 мостов: сколько восстановили

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Восстановлен мост через реку Ирша Житомирской области, который был разрушен 6 марта 2022 года
Восстановлен мост через реку Ирша Житомирской области, который был разрушен 6 марта 2022 года
В результате полномасштабной войны в Украине разрушены более 400 мостов и мостовых переходов. Из них более 130 объектов уже восстановлены, еще более 85 временных переправ обеспечивают работу критически важных транспортных маршрутов.
Об этом заявил заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Руслан Олейник на VI Международной научно-практической конференции имени П. М. Коваля «Восстановление и развитие мостов: вызовы, тренды, новации».

Как восстанавливают мостовую инфраструктуру

Мостовая инфраструктура является важной составляющей транспортной системы государства и обеспечивает непрерывность сообщения между регионами.
В результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации разрушено более 400 мостов и мостовых переходов. Более 130 объектов уже восстановлено, еще более 85 временных переправ обеспечивают функционирование критически важных транспортных маршрутов.
«Восстановление мостовой сети остается одним из приоритетных направлений работы. В то же время должны обеспечить современный подход к управлению инфраструктурой — от цифрового мониторинга ее состояния до применения современных стандартов проектирования и строительства. Важно, чтобы профессиональный диалог с участием государства, науки, бизнеса и международных партнеров давал практические наработки и конкретные решения для дальнейшего развития мостовой инфраструктуры Украины», — отметил Олейник.
По материалам:
Finance.ua
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