День финансов: доплаты и льготы к пенсиям, ратификация соглашения с ЕС о кредите, новая система соцвыплат Сегодня 17:38

В четверг, 28 мая, Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕС о предоставлении Украине €90 млрд, и где в Украине зарплаты растут быстрее всего.

👳‍♀️ Доплаты к пенсиям в 2026 году

Отдать работе десятки лет, а в пенсионном возрасте очутиться за чертой бедности — одна из острейших социальных проблем современной Украины. Для многих пенсионеров ежемесячных выплат не хватает даже на оплату коммунальных услуг, лекарств и базовых нужд.

В то же время в Украине действует ряд доплат, надбавок и компенсаций, которые могут существенно облегчить это финансовое бремя. Но не все украинцы о них знают.

Finance.ua создал текст, который без излишней «воды» и бюрократии объясняет, как оформить эти выплаты и получить максимум помощи от государства.

Кредитное соглашение с ЕС

Верховная Рада ратифицировала меморандум с Европейским Союзом о предоставлении Украине ссуды в объеме до 90 млрд евро. Документ поддержали 298 нардепов.

Также Рада приняла в первом чтении изменения в госбюджет-2026. В то же время в Евросоюзе одобрили выделение 2,8 млрд евро для Украины.

Новая система соцвыплат

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 15094 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении базового социального пособия». Новый механизм должен упростить систему социальной поддержки и сделать ее более адресной. Все детали здесь.

Где в Украине зарплаты растут

По сравнению с апрелем прошлого года, наибольший рост медианной зарплаты в Украине был зафиксирован в Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковске — на 20%.

Удорожание проезда в Киеве

Удорожание проезда в общественном транспорте Киева до 30 грн может усугубить дефицит кадров в низкооплачиваемых сферах и заставить работодателей пересмотреть подходы к компенсации расходов работников.

10,8 млрд гривен на оборонные нужды

«Дополнительные 10,8 млрд грн правительство направляет на закупку и производство вооружения. Денежные средства удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета и направить на нужды обороны», — говорится в сообщении

Бюджетный отдых летом 2026 года

В условиях полномасштабной войны большинство украинцев не могут уехать в отпуск за границу, поэтому ищут варианты отдыха в Украине.

Аренда частных домов в Киеве и области

По данным ЛУН за май 2026 года, медианные цены на аренду жилых домов как в самом Киеве, так и в пределах области несколько снизились относительно своих исторических пиков, зафиксированных в начале года, и вышли на устойчивое плато.

Ирландия запускает новую программу на жительство

Ирландия готовит новую схему для людей, находящихся в стране под временной защитой. Власти хотят дать части украинцев возможность остаться дольше, но уже по новым правилам и требованиям.

Также стало известно, что должны сделать украинцы в Польше, чтобы не лишиться статуса UKR.

📽️ Электронная трудовая книжка. Инструкция, как не потерять стаж

В Украине завершается переходный период для оцифровки трудовых книжек. До 10 июня 2026 года данные из бумажных документов должны быть внесены в Реестр застрахованных лиц.

🎬Что это значит для обычных работников и пенсионеров? Будут ли штрафы, если вы не успеете, и почему игнорирование этого дедлайна может превратить оформление будущей пенсии в сплошной бюрократический ад? В новом видео на нашем YouTube-канале

