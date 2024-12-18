День финансов: доходы украинцев в 2025 году, множественное гражданство, единый реестр военнослужащих — Finance.ua

День финансов: доходы украинцев в 2025 году, множественное гражданство, единый реестр военнослужащих
В среду, 18 декабря, Рада поддержала создание единого реестра военнослужащих, а в НБУ уточнили роль курса доллара в Украине.
Верховная Рада поддержала законопроект № 12 066 о создании единого реестра военнослужащих ВСУ и военнослужащих Государственной службы специального транспорта, который предусматривает электронные идентификаторы военных.
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Обязательное социальное страхование. Верховная Рада 18 декабря приняла законопроект № 10 017 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся общеобязательного государственного социального страхования.
Кредитование и лизинг для определенных категорий. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 12 148 об смягчении условий кредитования и лизинга во время военного положения для людей, чье имущество попало в оккупацию. Поддержали документ 265 народных депутатов.
Роль курса доллара в Украине. Роль обменного курса гривны к доллару в Украине остается значительной. В то же время происходит процесс перехода роли номинального якоря монетарной политики НБУ от курса к инфляции.
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Доходы украинцев в 2025 году. Темпы роста экономики Украины в 2025 году снизятся до 3,4% по сравнению с ожидаемым результатом по итогам 2024 года в 4%. Одновременно с этим инфляция замедлится с 11,5 до 7%.
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