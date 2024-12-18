День финансов: доходы украинцев в 2025 году, множественное гражданство, единый реестр военнослужащих — Finance.ua

День финансов: доходы украинцев в 2025 году, множественное гражданство, единый реестр военнослужащих Сегодня 17:35

В среду, 18 декабря, Рада поддержала создание единого реестра военнослужащих, а в НБУ уточнили роль курса доллара в Украине.

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Также в Раде рассказали, планируют ли новое повышение налогов в 2025 году.

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