День финансов: Дія. Підпис при покупке билетов на поезда, прогнозы НБУ относительно зарплат, цены на горючее и состояние бизнеса — Finance.ua

День финансов: Дія. Підпис при покупке билетов на поезда, прогнозы НБУ относительно зарплат, цены на горючее и состояние бизнеса Сегодня 17:45

С сегодняшнего дня, 1 августа, украинцев ожидает ряд изменений, касающихся разных сфер: ФЛП, финансов и банкинга и даже покупки билетов на поезда. Подробно обо всех изменениях читайте здесь.

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НБУ в ежеквартальном Инфляционном отчете за июль 2025 года сообщил о следующем.

Как возрастут зарплаты украинцев в ближайшие три года.

Как будут расти цены на бензин.

Также НБУ продал самый большой объем валюты на межбанке с февраля.

Бизнес сдержанно улучшил оценки.

Бизнес сдержанно оценил свою деловую активность, однако улучшил оценки в годовом исчислении. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), пишет НБУ. В июле 2025 года ИОДА составил 48.3 по сравнению с 50.0 в июне 2025 года, но был выше уровня в июле 2024 года (44.4).

С сегодняшнего дня снова действуют максимальные штрафы за РРО.

Как напоминает Государственная налоговая служба, с сегодняшнего дня завершился переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО.

С 1 августа в Украине работает открытый банкинг.

В Нацбанке объяснили , что это означает для пользователей. Открытый банкинг — это структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг (банками и небанковскими финучреждениями), которые ведут счета пользователей, и третьими сторонами.

Wizz Air добавил новые маршруты.

Wizz Air сообщил о запуске новых маршрутов из аэропортов польских городов Катовице и Краков. Об этом написала компания на странице в Instagram. Из Катовице можно будет улететь в такие города Европы — детали здесь.

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Сколько принес IT-экспорт в июне

В июне 2025 г. украинские ІТ-компании экспортировали услуг на 526 миллионов долларов. Это на 3,5% меньше, чем в мае, и означает уменьшение валютных поступлений на 19 миллионов долларов. В то же время, по сравнению с июнем 2024 года объем экспорта вырос на 2,7% или 14 миллионов долларов.

Верификация через Дія. Підпис при покупке билетов.

Как сообщила Укрзализныця, изменено количество рейсов, для которых ввели верификацию через Дія. Підпис в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам.

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