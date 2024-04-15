День финансов: цена мобилизации за человека, курс валют без помощи США, банковская система Китая — Finance.ua

День финансов: цена мобилизации за человека, курс валют без помощи США, банковская система Китая Сегодня 17:30

В понедельник, 15 апреля, мы исследовали следующие вопросы:

Мобилизация, цена за одного человека. В Украине один мобилизованный гражданин в год обходится государственному бюджету минимум в 1,3 В Украине один мобилизованный гражданин в год обходится государственному бюджету минимум в 1,3 миллиона гривен. Из этих денег 40% идет на оплату труда и выплаты военнослужащим.

Курс валют без помощи от США. Без достаточной международной финансовой помощи, в том числе от США, возможен рост курсов иностранных валют. По Без достаточной международной финансовой помощи, в том числе от США, возможен рост курсов иностранных валют. По словам председателя правления «Глобус Банка» Сергея Мамедова, ни одна валюта не способна удержаться или долго оставаться стабильной, если дефицит бюджета страны превышает 30−40%.

Куда мигрирует украинский бизнес во время войны. Около 19 тыс. компаний переехали с начала 2022 года, по данным ЕГР. Самыми популярными направлениями, куда перемещается бизнес, оказались Киевская и Закарпатская области. Об этом 👨‍⚖️Около 19 тыс. компаний переехали с начала 2022 года, по данным ЕГР. Самыми популярными направлениями, куда перемещается бизнес, оказались Киевская и Закарпатская области. Об этом сообщает Опендатабот.

Сколько средств население и бизнес держат в банках. По итогам первого квартала 2024 года средства бизнеса и населения в гривне достигли в банках 1 635 млрд грн. Об этом По итогам первого квартала 2024 года средства бизнеса и населения в гривне достигли в банках 1 635 млрд грн. Об этом написал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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В Киеве подорожали квартиры. На вторичном рынке Киева ощутимо На вторичном рынке Киева ощутимо подорожали квартиры. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры в столице выросли более чем на 6000 грн — со средних 53 030 грн до 59 127 грн. Заметно увеличились они и за месяц — почти на 3800 грн.

Подорожание аренды квартир. Как сообщают в Государственном комитете Как сообщают в Государственном комитете статистики , с начала года стоимость выросла на 3,7%, при общей инфляции в 1,2%. Средняя цена месячной аренды 1-комнатной квартиры в марте 2024 года составила 6851 грн.

Также в Госстате рассказали, как за год изменились цены на коммунальные услуги.

Сколько государство выделило на финансирование партий. За последние два года государство выделило на финансирование партий более 1,6 млрд грн. Об этом За последние два года государство выделило на финансирование партий более 1,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков R&D центра YouControl. В итоге в 2023 году на счета партий поступило 703,3 млн грн, в 2022 г. — 617,5 млн грн.

ГП «Документ» сообщило об изменениях с 15 апреля. С 15 апреля 2024 года зарубежные подразделения Государственного предприятия «Документ» работают также с С 15 апреля 2024 года зарубежные подразделения Государственного предприятия «Документ» работают также с электронной очередью. При этом услугу уже нельзя будет получить в порядке «живой очереди».

🏛️ Банковская система Китая. Экономика Китайской Народной Республики — вторая в мире после американской. Страна занимает первое место в мире по численности населения. Экономически активная часть населения Китая еще в 2021 году составила 791,4 млн человек.

🧐 Мы в новой статье исследовали, почему у одной из крупнейших экономик мира не все так безоблачно:

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