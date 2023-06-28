День финансов: цели Украины на 10 лет, доплаты и отпуска военным, новые функции в Приват24 — Finance.ua

День финансов: цели Украины на 10 лет, доплаты и отпуска военным, новые функции в Приват24 Сегодня 17:50

В среду, 28 июня, Украина отмечает День Конституции. Уже второй год он проходит в условиях военного положения и украинцы по-новому осознали значение ценностей, заложенных в Конституции. В этот день Finance.ua решил напомнить о некоторых статьях и возможностях, гарантируемых каждому из нас Конституцией Украины. Проходите тест-ребус, чтобы проверить, что по этому знаете вы 👇

Трансформация Украины через 10 лет. Сегодня президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции заявил, что валовой внутренний продукт Украины за следующие десять лет должен вырасти до 1 триллиона долларов. В настоящее время ВВП составляет 160 млрд долларов. Зеленский определил Сегодня президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции заявил, что валовой внутренний продукт Украины за следующие десять лет должен вырасти до 1 триллиона долларов. В настоящее время ВВП составляет 160 млрд долларов. Зеленский определил несколько главных целей на десять лет.

Также Зеленский заявил, что в Украине все экономические субъекты должны быть равны перед законом и не должно быть олигархов.

Выплаты военным. Верховная Рада приняла в целом закон о Верховная Рада приняла в целом закон о выплатах военным . Согласно документу, военным ежемесячно будет выплачиваться надбавка в размере 30−100 тысяч грн по действующему порядку, установленному правительством. Военные срочной службы будут получать 6 тысяч гривен в месяц, курсанты — 2350 гривен в месяц.

Кроме того, Рада сегодня поддержала за основу и в целом законопроект, который во время военного положения разрешает военнослужащим использовать транспортные средства с правым рулем.

Новые функции в Приват24. Приват24 в обновленной версии добавил возможность Приват24 в обновленной версии добавил возможность перевыпуска карт . Теперь клиенты могут заказать новую пластиковую карту с доставкой по Украине в отделение и почтоматы «Новой почты».

Кстати, Новая почта снизила стоимость доставки в США. Компания в 4 раза снизила минимальную стоимость доставки посылок за счет изменения системы тарификации.

Тарифы на эквайринг с 1 июля. Украинские банки и международные платежные системы все же Украинские банки и международные платежные системы все же договорились о повышении с 1 июля до 0,9% предельной ставки интерчейнджа за безналичные платежи. В настоящее время комиссия interchange, которую банк, обслуживающий торговую точку, платит банку-эмитенту карты, составляет 0,7%.

Со своей стороны ПриватБанк заявил, что несмотря на повышение международных платежных систем ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года, банк оставляет действующие льготные тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий.

Планы Нацбанка касательно печатания денег в этом году. Глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что Нацбанк Глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что Нацбанк не планирует печатать деньги в этом году, хотя отказаться от этого механизма будет сложно, особенно в текущем году в условиях рекордного бюджетного дефицита.

Пышный также считает, что сотрудничество с МВФ по текущей программе — это не только 15,6 млрд долларов кредитов. В перспективе это поддержка Украины в восстановлении в течение следующих четырех лет с финансированием не менее 115 миллиардов долларов.

Наличный курс доллара США. Как сказано в «Отчете о финансовой стабильности» НБУ, Как сказано в «Отчете о финансовой стабильности» НБУ, наличная гривна укрепилась на 9% с начала года, а наличный курс практически сравнялся с безналичным. Следовательно, улучшились курсовые ожидания бизнеса и населения. Это, в свою очередь, снижает спрос населения на валюту.

В то же время объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2023 года, составил 823 млн долларов. Это на 11 млн долларов больше, чем в апреле. При этом вырос объем наличных евро: с 41 млн до 117 млн в долларовом эквиваленте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.