День финансов: бюджетная декларация до 2029 года, новая банкнота 100 гривен, соглашение между США и Ираном Сегодня 17:45

Вторник, 16 июня. США и Иран достигли соглашения о прекращении войны. Правительство Украины определило приоритеты Бюджетной декларации на 2027−2029 годы. Она предусматривает два сценария развития событий — завершение войны или ее продолжение. А Национальный банк ввел в обращение модифицированные банкноты номиналом в 100 гривен.

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Бюджетная декларация до 2029 года

Правительство представило Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы с ключевыми бюджетными ориентирами. Там предусмотрены два сценария развития — завершение войны и продолжение боевых действий. Даже в оптимистический сценарий правительства закладывается постепенное ослабление гривны:

курс доллара на конец 2027 года — 48,3 грн;

среднегодовой курс вырастет с 44,4 грн/$ в 2026 году до 50,7 грн/$ в 2029 году;



на конец 2029 года доллар будет стоить 51,5 грн.



Также планируется повышение социальных стандартов и гарантий опережающими темпами инфляцию.

Новая банкнота 100 гривен

Национальный банк с 16 июня 2026 года вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен. В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 100 гривен размещен патриотический лозунг: «Слава Україні! Героям слава!».

Введение в обращение таких банкнот номиналом в 100 гривен завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты, начатую в августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины.

Старый жилой фонд vs. новостройки

Квартиры в домах старого жилого фонда продолжают пользоваться спросом среди покупателей. Как пояснила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, наибольшую рыночную и инвестиционную ценность сегодня имеют объекты, характеристики которых практически невозможно воспроизвести в современном строительстве. Прежде всего, это исторические дома в центральных районах крупных городов, которые прошли качественную реставрацию, а также классические «сталинки».

Что будет с ценами на квартиры старого фонда, — читайте по ссылке

🏠 Кстати, в новой статье Finance.ua проанализировал масштабы разрушений жилищного фонда в Украине по состоянию на 2026 год. Мы также изучили ключевые факторы, влияющие на темпы обновления: государственные программы, международную поддержку и частные инвестиции:

Новые санкции против россии

Великобритания ввела новые энергетические санкции против россии и будет поставлять обогащенный уран для украинских атомных электростанций в течение следующих двух лет. Санкции затронут финансовые сети, которые используются для обхода международных ограничений и обеспечения российской армии.

Налог на прибыль банков

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект № 15262, предусматривающий продление на 2027 год повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50%. По оценке Министерства финансов, в случае принятия законопроекта дополнительные поступления в сводный бюджет по результатам налоговых периодов 2027 могут составлять около 50 млрд грн.

Соглашение США и Ирана

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подписали соглашение между США и Ираном о прекращении войны на Ближнем Востоке на всех фронтах, включая Ливан, и открытие Ормузского пролива. Детали соглашения будут обнародованы в течение ближайших 24−48 часов, а технические консультации начнутся позже на этой неделе.

Валютный рынок

Национальный банк на прошлой неделе допустил существенное ослабление гривны на десятки копеек в день. Аналитики ICU считают, что резкий рост дефицита валюты был преимущественно реакцией участников рынка на неожиданные действия Национального банка. Резкое ослабление гривны, которого не ожидал рынок, создало значительное падение предложения иностранной валюты.

🗨️ «Мы считаем маловероятным, что резкие скачки гривны к иностранным валютам будут повторяться в следующие недели, однако действия НБУ на валютном рынке становятся все менее предсказуемыми. Тем не менее, мы сохраняем наш прогноз курса в конце года на уровне 45.8 грн/$» , — прогнозируют эксперты.

🎬 Валютный рынок Украины находится в состоянии шаткого равновесия, но впереди — момент истины. Уже 18 июня состоится стратегическое заседание монетарного комитета Национального банка, на котором будет принято решение по учетной ставке.

В новом видео на нашем YouTube-канале банкир Глобус Банка Тарас Лесовой дает детальный и реалистичный прогноз курса доллара и евро на ближайшую неделю.

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