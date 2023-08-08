День финансов: бронирование номерных знаков для авто, рекордная прибыль банков, предложения жилья на вторичном рынке — Finance.ua

День финансов: бронирование номерных знаков для авто, рекордная прибыль банков, предложения жилья на вторичном рынке Сегодня 17:50

Вторник, 8 августа. Украинцы смогут онлайн выбрать и забронировать номерной знак для автомобиля, а Минцифры планирует улучшить мобильную связь и интернет в Украине.

Рекордная прибыль банков. Банковский сектор в первом полугодии 2023 года получил 67,6 млрд грн прибыли по сравнению с 4,6 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Главными факторами прибыльности сектора остаются рост процентных доходов, прежде всего от высоколиквидных активов, и несущественные объемы формирования резервов.

Депозиты остаются любимым инструментом для сохранения своих средств. Но поскольку во время военного положения банковские вклады гарантируются на 100%, украинцы при выборе банка смотрят не на его стабильность, а на процентные ставки. Поэтому Finance.ua собрал всю актуальную информацию, которая поможет определиться, в каком банке лучше оформить депозит в августе 2023 года.

Прогноз курса доллара. Как прогнозирует директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, курс доллара в Украине до конца текущей недели (13 августа) будет находиться в диапазоне 37,1 — 37,5 грн/долл. В указанный период на рынке будет наблюдаться тенденция к медленному тяготению курса доллара к официальному.

Новая услуга для автомобилистов. В Украине заработала В Украине заработала новая услуга для автомобилистов . Теперь украинцы могут выбрать и забронировать номерной знак для транспортного средства. При выборе любой комбинации цифр, кроме определенной, теперь существует оплата — 360 грн.

Кстати, по данным Укравтопрома, в течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Лидером среди ввезенных автомобилей стал Volkswagen Golf.

Предложения жилья на вторичном рынке. По сравнению с прошлым годом рынок недвижимости в Украине восстанавливается. По По сравнению с прошлым годом рынок недвижимости в Украине восстанавливается. По данным OLX Недвижимость , наибольшее количество предложений по продаже вторичной недвижимости в столице — 23 717, медианная стоимость 3,8 млн грн. На втором месте — Одесса. Там медианная цена значительно ниже и составляет 1,7 млн ​​грн, количество предложений — 22 190.

Восстановление рынка труда. Как свидетельствуют Как свидетельствуют данные исследования Work.ua , в июле количество предложений работы составило 93 477 вакансий, что практически на уровне июня. В топ областей по количеству работы входят Киевская, Днепропетровская и Львовская области.

Также по данным Work.ua, в ІТ становится тесно. Желающих работать на должностях верстальщик и Front-end программист более чем в 30 раз больше, а на должностях с низким порогом входа — тестировщик и UI/UX дизайнер — более чем в 10 раз больше, чем продавцом или водителем.

А вот как свидетельствует аналитика GameDev Dou, медианная зарплата геймдев-специалистов после стабильного показателя в 2022 году за последние полгода уменьшилась на $50 до $1950. Большинство специалистов в геймдеве довольны своей работой: 39% считают свою работу интересной, а еще 21% - очень интересной.

Air Ocean Airlines готова возобновить полеты в Украине. Директор авиаперевозчика Вячеслав Герига заявил, что Air Ocean Airlines Директор авиаперевозчика Вячеслав Герига заявил, что Air Ocean Airlines могла бы открыть полеты из аэропорта Ужгород, если это будет признано безопасным. Аэродром вплотную расположен к словацкой границе, и самолет после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО.

Также отметим, что в правительстве для улучшения качества сервиса и услуг приступили к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок. По решению профильной комиссии, закрыли уже 280 автомобильных маршрутов.

Компенсационный онлайн-калькулятор. Команда «Верни свое» запустила Команда «Верни свое» запустила компенсационный онлайн-калькулятор для владельцев уничтоженного во время войны жилья. Алгоритм вычислений учитывает нормативное условие о том, что размер компенсации устанавливается на уровне не ниже стоимости строительства жилья соответствующей площади, рассчитанной по показателю опосредованной стоимости в регионах Украины.

Кабмин продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС до 31 октября 2023 включительно.

Нацроуминг в селах. В Минцифры В Минцифры поддержали законопроект о нацроуминге в селах и госмониторинге скорости мобильного интернета. Сегодня более 5 тысяч населенных пунктов имеют покрытие только одного из трех мобильных операторов. Законопроект поможет украинцам быть постоянно онлайн.

Выплата субсидий. Новые категории украинцев Новые категории украинцев будут получать субсидии . Помощь на оплату «коммуналки» теперь могут получать: лица, находившиеся в плену после начала полномасштабного вторжения россии; военные и работники воюющих силовых структур.

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