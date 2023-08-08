Відновлення ринку праці: де зараз пропонують найбільше роботи (інфографіка) — Finance.ua

Відновлення ринку праці: де зараз пропонують найбільше роботи (інфографіка) Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Відновлення ринку праці: де зараз пропонують найбільше роботи (інфографіка)

У липні кількість пропозицій роботи склала 93 477 вакансій, що практично на рівні червня (93 882).

Про це свідчать дані дослідження Work.ua.

Уповільнення зростання говорить про те, що літо 2023 року більше схоже на звичайне літо, коли роботодавці беруть паузу на перегляд стратегій та підготовку до нового бізнес-сезону восени цього року.

Інфографіка: Work.ua

Інфографіка: Work.ua

Топ областей за кількістю роботи

Суттєвих змін у п’ятірці областей-лідерів за кількістю пропозицій роботи не відбулось, як порівняти з червнем, коливання в межах +/-1%:

Київська (30 058 вакансій);

Дніпропетровська (8 993);

Львівська (8 944);

Одеська (6 753);

Харківська (3 467).

Незначний приріст спостерігався у Сумській (+4% до 859 вакансій), Івано-Франківській (+4% до 3 226), Миколаївській (+2% до 1 163), Полтавській області (+2% до 2 464).

Інфографіка: Work.ua

У яких сферах найбільше роботи

Зростання за кількістю вакансій показали категорії «Освіта, наука» (+10% до 4 017 вакансій), «Культура, музика, шоу-бізнес» (+8% до 494), «Юриспруденція» (+6% до 1 184), «Охорона, безпека» (+5% до 1 855), «Страхування» (+4% до 190), «Телекомунікації та зв’язок» (+3% до 3 563), «Секретаріат, діловодство» (+3% до 4 574), «Логістика, склад, ЗЕД» (+3% до 9 316), «Будівництво, архітектура» (+2% до 5 291), «Робочі спеціальності, виробництво» (+2% до 16 994).

Продовжує відновлюватись бізнес, який займається виробництвом і відбудовою. Логістика і телекомунікації укріплюють зв’язки між бізнесами. В освіті починається підготовка до прийдешнього навчального періоду.

Інфографіка: Work.ua

Перелік найпоширеніших посад стабільний: продавець-консультант (7 803 вакансій), менеджер з продажу (6 466), водій (3 348), бухгалтер (3 195), кухар (3 194).

Найбільший приріст вакансій відбувся за посадами: офіс-менеджер (+42% до 173 вакансій), вчитель англійської (+14% до 789), оператор верстатів з програмним керуванням (+12% до 360) та монтажник-установник (+11% до 422).

Попри загальне сповільнення зростання ринку праці, продовжує зростати (+6% до червня) частка пропозицій роботи для ветеранів, яка від початку 2023 року зросла на 36% до 3 917 вакансій.

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