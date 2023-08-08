Курс долара найближчими днями — прогноз банкіра — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Курс долара найближчими днями — прогноз банкіра

Валюта
168
Курс долара в Україні до кінця поточного тижня (13 серпня) перебуватиме у діапазоні 37,1 — 37,5 грн/дол. Як прогнозує директор департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, у зазначений період на ринку буде спостерігатися тенденція до повільного тяжіння курсу долара до офіційного, передає 24 канал.
«Це дає привід прогнозувати поступове зниження попиту на іноземну валюту і корекцію готівкового курсу. На мій погляд, на цьому тижні відновиться тренд на плавне зниження вартості готівкового долара. А курс в найближчі сім днів буде перебувати в діапазоні 37,1 — 37,5 гривні», — зазначила вона.
За словами банкіра, перехідна дата і масові виплати зарплат підживили попит на іноземну валюту та спровокували невелике подорожчання долара минулого тижня.
«Отже, курс більшу частину минулого тижня утримувався в діапазоні 37,3 — 37,45 гривні», — додала Золотько.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.