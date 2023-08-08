Курс долара найближчими днями — прогноз банкіра Сьогодні 13:00 — Валюта

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня (13 серпня) перебуватиме у діапазоні 37,1 — 37,5 грн/дол. Як прогнозує директор департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, у зазначений період на ринку буде спостерігатися тенденція до повільного тяжіння курсу долара до офіційного, передає 24 канал

«Це дає привід прогнозувати поступове зниження попиту на іноземну валюту і корекцію готівкового курсу. На мій погляд, на цьому тижні відновиться тренд на плавне зниження вартості готівкового долара. А курс в найближчі сім днів буде перебувати в діапазоні 37,1 — 37,5 гривні», — зазначила вона.

За словами банкіра, перехідна дата і масові виплати зарплат підживили попит на іноземну валюту та спровокували невелике подорожчання долара минулого тижня.

«Отже, курс більшу частину минулого тижня утримувався в діапазоні 37,3 — 37,45 гривні», — додала Золотько.

УНІАН За матеріалами:

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