Попит на вживані легкові авто в Україні продовжує зростати — Finance.ua

Попит на вживані легкові авто в Україні продовжує зростати Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Попит на вживані легкові авто в Україні продовжує зростати

Впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Про це повідомляє «Укравтопром».

«У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 9%. Отже, липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців», — сказано в повідомленні.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 44%.

Далі йдуть:

Дизельні - 33%;

Електромобілі - 15%;

Авто з ГБО — 5%;

Гібриди — 3%.

Лідером липневих реєстрацій став Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:

1. Volkswagen Golf — 1616 од.;

2. Renault Megane — 1234 од.;

3. Škoda Octavia — 929 од.;

4. Volkswagen Passat — 741 од.;

5. Nissan Leaf — 535 од.;

6. FORD Focus — 400 од.;

7. Volkswagen Touran — 384 од.;

8. Nissan Qashqai — 377 од.;

9. Volkswagen Tiguan — 377 од;

10. Audi A4 — 369 од.

Середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери становить 10 років.

«Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 106 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період», — додали в Укравтопромі.

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