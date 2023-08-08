Попит на вживані легкові авто в Україні продовжує зростати — Finance.ua

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Попит на вживані легкові авто в Україні продовжує зростати

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Попит на вживані легкові авто в Україні продовжує зростати
Попит на вживані легкові авто в Україні продовжує зростати
Впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
Про це повідомляє «Укравтопром».
«У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 9%. Отже, липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців», — сказано в повідомленні.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 44%.
Далі йдуть:
  • Дизельні - 33%;
  • Електромобілі - 15%;
  • Авто з ГБО — 5%;
  • Гібриди — 3%.
Лідером липневих реєстрацій став Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:
1. Volkswagen Golf — 1616 од.;
2. Renault Megane — 1234 од.;
3. Škoda Octavia — 929 од.;
4. Volkswagen Passat — 741 од.;
5. Nissan Leaf — 535 од.;
6. FORD Focus — 400 од.;
7. Volkswagen Touran — 384 од.;
8. Nissan Qashqai — 377 од.;
9. Volkswagen Tiguan — 377 од;
10. Audi A4 — 369 од.
Середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери становить 10 років.
«Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 106 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період», — додали в Укравтопромі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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