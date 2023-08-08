Скільки заробляють в українському геймдеві - дані за літо 2023 — Finance.ua

Скільки заробляють в українському геймдеві - дані за літо 2023 Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Скільки заробляють в українському геймдеві - дані за літо 2023

GameDev DOU опублікував аналітику по зарплатах в українському геймдеві та портрет геймдев-спеціаліста і проаналізував, що змінилося за останні півроку.

Портрет учасників опитування

92% українських ІТ-фахівців, які працюють в GameDev, зараз живуть в Україні. Ще 8% — нині за кордоном, але планують повернутися.

Майже половина — 44% — живуть в Києві. В інших містах GameDev-фахівців помітно менше: у Львові 14%, в Дніпрі — 7%, в Харкові — 5%, в Одесі — 4%.

Інфографіка: gamedev.dou.ua

30% айтівців в GameDev складають розробники. На другому місці — тестувальники (22%), на третьому — дизайнери та художники (16%). Геймдизайнери складають 7% фахівців. Ще 6% — це менеджмент проєктів, а 5% — фахівці з HR, рекрутингу та навчання.

Чи задоволені роботою

Більшість фахівців в геймдеві задовлені своєю роботою: 39% вважають свою роботу цікавою, а ще 21% — дуже цікавою. Тільки 11% назвали свою роботу не цікавою. Найбільше любить свою роботу менеджмент проєктів (33% назвали свою роботу дуже цікавою) та геймдизайнери (27%).

Інфографіка: gamedev.dou.ua

Змінити роботу в найближчий рік планують 21% фахівців, які працюють в геймдеві (загалом в ІТ таких 18%). Найчастіше це ті фахівці, які менше задовлені своєю зарплатою чи роботою: 26% тестувальників та по 27% дизайнерів / художників, аналітиків, фахівців з маретингу та PR. 50% геймдев-фахівців точно не планують змінювати роботу в найближчий рік. Найчастіше це РМ (57%) та розробники (53%).

Медіанні зарплати

Медіанна зарплата геймдев-фахівців, після стабільного показника в 2022 році, за останні півроку зменшилась на $50 до $1950.

Інфографіка: gamedev.dou.ua

Розробники мають найвищі зарплати в геймдеві, хоча вони дещо нижчі, ніж в інших сферах ІТ — найбільша різниця в зарплатах досвідчених фахівців рівня Middle ($2300 в геймдеві проти $2600 загалом в ІТ) та Senior ($4725 проти $4900). Зарплати початківців рівня Junior в геймдеві такі ж, як загалом в ІТ — $1000.

Фахівці з менеджменту проєктів на другому місці за рівнем зарплат, і, як і у розробників, в геймдеві їх зарплати дещо нижчі, ніж в інших сферах ІТ. Медіанна зарплата РМ рівня Junior в геймдеві складає $1000 проти $1100 загалом в ІТ, Middle — $2000 проти $2400, Senior — $3800 проти $4100.

Зарплати аналітиків в геймдеві не відрізняються від середнього рівня в ІТ ($2000).

Медіанні зарплати фахівців з маркетингу та PR, а також з HR, рекрутингу та навчання, навпаки, в геймдеві дещо вищі, ніж в інших сферах ІТ. Медіанна зарплата HR-фахівця рівня Junior в геймдеві складає $800 проти $700 загалом в ІТ, Middle — $1500 проти $1165, Senior — $2250 проти $1900. У фахівців з маркетингу та PR в геймдеві медіана складає $1620 проти $1500 в ІТ загалом.

Медіанна зарплата дизайнерів/художників в геймдеві за півроку знизилась на $100 до $1500. Схожі тенденції спостерігаються також в інших сферах ІТ.

Тестувальники в геймдеві є однією з найменш оплачуваних спецалізацій (медіанна зарплата $1300), в першу чергу через високу частку новачків та фахівців з Manual QA.

Інфографіка: gamedev.dou.ua

Медіанні зарплати розробників

Як і загалом в ІТ, медіанні зарплати досвідчених розробників в геймдеві дещо впали, порівняно з груднем 2022 року. Медіанна зарплата розробника в геймдеві зараз складає $3000, що нижче, ніж в ІТ загалом ($3436).

Інфографіка: gamedev.dou.ua

Медіанні зарплати фахівців з найпопулярнішої в геймдеві мови програмування C# / .NET дещо нижчі, ніж у фахівців з інших мов. Медіанна зарплата джуна $825 проти $1000 загалом в геймдеві, мідла — $2000 проти $2300, сіньйора — $4600 проти $4725.

Найвища медіанна зарплата у розробників, які працюють з TypeScript ($5000) — як за рахунок вищих зарплат на всіх рівнях, так і за рахунок високої частки фахівців рівня Senior.

Найпоширеніші спеціалізації розробників в геймдеві — Back-end (22% всіх розробників) та Mobile (19%).

Інфографіка: gamedev.dou.ua

Найвищі медіанні зарплати у розробників, які спеціалізуються на Back-end ($4000) та Front-end ($3300). У фахівців з Full Stack та Mobile медіани нижчі — $3000 та $2736, за рахунок нижчих зарплат у досвідчених фахівців рівня Middle та Senior.

Медіанні зарплати QA-фахівців

Медіанні зарплати Manual QA в геймдеві залишаються нижчими, ніж в інших сферах ІТ: $1200 проти $1500. Нижчі зарплати мають як початківці рівня Junior ($700 проти $750 загалом в ІТ), так і більш досвідчені фахівці рівня Middle ($1300 проти $1600) та Senior ($2500 проти $3000).

Інфографіка: gamedev.dou.ua

Медіанні зарплати Designers

Медіанні зарплати найпоширеніших спеціалізацій дизайнерів та художників мають тенденцію до зниження: у 3D Artists -$250 за півроку до $1500, у 2D Artists -$150 до $1050.

В першу чергу зниження торкнулося зарплат досвідчених фахівців: у дизайнерів рівня Middle -$200 до $1500, у Senior -$50 до $2800.

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