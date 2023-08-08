Україна закриває 280 міжнародних автобусних маршрутів — Finance.ua

Україна закриває 280 міжнародних автобусних маршрутів Сьогодні 15:36 — Фондовий ринок

Україна закриває 280 міжнародних автобусних маршрутів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочало реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень для покращення якості сервісу та послуг для пасажирів. Першим кроком у цьому напрямку стало упорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Так, за рішенням профільної Комісії було закрито 280 міжнародних автомобільних маршрутів, з яких:

Маршрути без відповідних дозволів з боку Польщі - 118;

Маршрути, що ведуть до рф — 140;

Маршрути до Польщі, заяви щодо закриття яких подали перевізники — 22.

«Зараз Міністерство розпочинає масштабні зміни у сфері міжнародних автобусних перевезень. Перший крок — це верифікація всіх міжнародних маршрутів, щоб мати актуальний перелік. Це дозволить нам бачити реальну ситуацію із перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу єЧерга для перетину кордону автобусами. Окрім цього, верифікація всіх маршрутів — це про можливість розширення ринку. Адже через наявність певного маршруту лише на папері, інший перевізник не може відкрити маршрут та надавати відповідні послуги», — наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Serhiy Derkach

За словами Сергія Деркача, після верифікації маршрутів до Польщі така ж робота буде відбуватись із маршрутами, що ведуть до інших країн.Окрема увагу Міністерство приділить маршрутам, які пролягають через тимчасово окуповані території, але які не можуть виконуватись повноцінно чи взагалі не функціонують. У такому випадку, перевізник має звернутись до Міністерства із заявою щодо скасування чи внесення змін до маршруту.

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