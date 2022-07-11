День финансов: «Альфа-Банк» меняет название, сколько стоит кредит, зарплаты тестировщиков — Finance.ua

День финансов: «Альфа-Банк» меняет название, сколько стоит кредит, зарплаты тестировщиков Сегодня 17:57

В понедельник, 11 июля, Finance.ua возобновляет свою ежедневную рассылку самых актуальных новостей дня. Самое горячее за сегодня:

«Альфа-Банк» меняет название. «Альфа-Банк Украина» «Альфа-Банк Украина» меняет название на «Сенс Банк», о чем уже уведомил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Полное наименование: акционерное общество «Сенс Банк».

Ахметов выходит из медиа-бизнеса. Миллиардер Ринат Ахметов заявил о «вынужденном выходе» его Миллиардер Ринат Ахметов заявил о «вынужденном выходе» его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса на выполнение антиолигархического закона, принятого в прошлом году.

Сколько стоит кредит. Как Как сообщает НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2022 года в национальной валюте составили 23,1% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 1,2 п.п. Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали на 6,9 п.п. до 5,9% годовых.

Закон об Антикоррупционной стратегии Украины вступил в силу. Антикоррупционная стратегия Антикоррупционная стратегия состоит из четырех разделов . Первый из них посвящен концепции формирования антикоррупционной политики в Украине в следующие пять лет. Другие разделы документа содержат описание определенных проблем и ожидания стратегических результатов, которые должны быть достигнуты для их решения.

Также в правительстве разрабатывают программу обеспечения жильем украинцев, которых война оставила без жилья.

Как получить микрогрант на создание или развитие собственного дела? «Дія», Ощадбанк и Государственная служба занятости предоставляют консультации клиентам, желающим «Дія», Ощадбанк и Государственная служба занятости предоставляют консультации клиентам, желающим принять участие в программе , чтобы запустить новый или развивать действующий бизнес с созданием новых рабочих мест. Размер микрогранта, предоставляемого одному получателю, определяется в соответствии с его запросом, но не менее 50 тыс. гривен.

Зарплаты украинских тестировщиков. Как свидетельствуют результаты опроса Dou.ua, Как свидетельствуют результаты опроса Dou.ua, зарплаты тестировщиков в первой половине 2022 менялись очень неравномерно. В Automation QA и General QA они продолжали расти, а в Manual QA упали.

При этом эксперты рассказали, какие умения нужны для работы в нетехнических профессиях в IT.

Бесплатный проезд для украинцев в Европе. Некоторые Европейские страны на пятый месяц войны уже ограничили или отменили льготы на проезд в общественном транспорте для украинских беженцев. Право бесплатного проезда уже отменили в междугородных и международных поездах Польши, Германии, Швейцарии. Но ряд стран еще оставили Некоторые Европейские страны на пятый месяц войны уже ограничили или отменили льготы на проезд в общественном транспорте для украинских беженцев. Право бесплатного проезда уже отменили в междугородных и международных поездах Польши, Германии, Швейцарии. Но ряд стран еще оставили льготы для украинцев.

Арестовали активы российской компании на 2 миллиарда.

Суд наложил арест на активы предприятия в Винницкой области, которое занимается изготовлением бытовой химии. Об этом сообщают пресс-службы Службы безопасности и Офиса генерального прокурора. Арестованы корпоративные права — 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн и продукция и сырье на более 500 млн грн.

Швейцария заблокировала активы россии на 8,2 млрд долларов.

НБУ вводит в обращение памятные монеты «В единстве — сила». Регулятор вводит в обращение Регулятор вводит в обращение памятные монеты «В единстве сила» номиналом 5 и 10 грн. Монеты посвящены всенародному единению Украинского народа в борьбе с российским агрессором и международной поддержке, которую Украине оказывает весь мир.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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