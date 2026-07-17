Гостаможслужба запустила новый онлайн-сервис для бизнеса Сегодня 16:36

Бизнесмен пользуется онлайн-услугой таможни

Государственная таможенная служба Украины запустила новый цифровой сервис «Анализ уровня таможенной стоимости товаров».

Он уже доступен в личном кабинете на портале ведомства и поможет участникам внешнеэкономической деятельности анализировать статистику таможенного оформления аналогичных товаров еще до подачи декларации.

Как работает сервис

Новый инструмент позволяет получить статистическую информацию о таможенной стоимости товаров, которые уже оформлялись украинскими таможенными органами. Данные отображаются в виде гистограммы, позволяющей наглядно оценить распределение таможенной стоимости.

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Для поиска информации пользователи могут задать несколько параметров, включая:

код товара согласно УКТ ВЭД;

период таможенного оформления;

страну происхождения товара;

статус таможенного оформления;

единицу измерения стоимости (за килограмм или дополнительную единицу измерения, если она предусмотрена);

фрагмент описания продукта.

Также сервис отдельно показывает распределение значений в зависимости от метода определения таможенной стоимости. Это позволяет лучше понять, как формируется таможенная стоимость аналогичной продукции.

Зачем это бизнесу

В Гостаможслужбе отмечают, что сервис поможет предпринимателям еще до подачи таможенной декларации оценить типовой диапазон таможенной стоимости для аналогичных товаров и учесть эти данные при подготовке документов.

Ожидается, что использование нового инструмента позволит сделать таможенное оформление более прогнозируемым, улучшит качество подготовки документов и поможет снизить количество спорных ситуаций при проверке правильности определения таможенной стоимости.

Почему это важно

В Государственной таможенной службе отмечают, что развитие цифровых сервисов остается одним из ключевых направлений его работы. Запуск нового аналитического инструмента должен повысить прозрачность таможенных процедур, расширить возможности бизнеса для самостоятельного анализа статистических данных и содействовать развитию партнерских отношений между государством и участниками внешнеэкономической деятельности.

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