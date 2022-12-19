День финансов: 6 шагов для устойчивого прохождения зимы и начисления в платежках за электроэнергию — Finance.ua

День финансов: 6 шагов для устойчивого прохождения зимы и начисления в платежках за электроэнергию Сегодня 17:50

В понедельник, 19 декабря, расскажем, почему сумма в счете за свет может быть выше ожиданий и кто получит дополнительную надбавку к пенсии.



«Шесть шагов» для устойчивого прохождения зимы. На конференции в Париже Зеленский озвучил 6 шагов солидарности с Украиной в энергетической сфере. Кабмин согласовал решение для реализации «шести шагов» президента по устойчивому прохождению зимы. Для реализации этих шагов правительство дало поручение соответствующим министерствам и ведомствам проработать На конференции в Париже Зеленский озвучил 6 шагов солидарности с Украиной в энергетической сфере. Кабмин согласовал решение для реализации «шести шагов» президента по устойчивому прохождению зимы. Для реализации этих шагов правительство дало поручение соответствующим министерствам и ведомствам проработать соответствующие вопросы

Платежки за свет. В Yasno объяснили, что В Yasno объяснили, что сумма в месячном счете за электроэнергию может отличаться от ожидаемой, если не передать показатели вовремя. В таком случае облэнерго считают «по среднему». Показатель рассчитывают на основании двух последних показаний, которые в предыдущие периоды передал клиент или зафиксировал контролер.

Отметим, что 19 декабря в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, в 10 областях продолжаются аварийные отключения света , а восстановление может занять длительное время.

200 тысяч «льготных» генераторов. Украинцы и бизнес ввезли в Украину более 200 тысяч генераторов с нулевым НДС и пошлиной, которые начали действовать в ноябре. На сегодня, 19 декабря, в Украину на льготных условиях с применением нулевого НДС и пошлины Украинцы и бизнес ввезли в Украину более 200 тысяч генераторов с нулевым НДС и пошлиной, которые начали действовать в ноябре. На сегодня, 19 декабря, в Украину на льготных условиях с применением нулевого НДС и пошлины было импортировано 235,9 тысяч генераторов.

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Свыше $19 млрд помощи от США на безопасность. С начала полномасштабной агрессии рф против Украины США предоставили Украине более 19,3 миллиарда долларов С начала полномасштабной агрессии рф против Украины США предоставили Украине более 19,3 миллиарда долларов помощи , сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер. Итого с 2014 года Соединенные Штаты выделили около 22,1 млрд долл. на помощь Украине в сфере безопасности.

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Создание фонда поддержки и восстановления Украины. Всемирный банк объявил о создании многостороннего Всемирный банк объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в проведении мер, направленных на обеспечение критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и на дальнейшее восстановление страны.

Также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ищет возможности для дальнейшего содействия развитию украинского агросектора — планирует работать над созданием фонда для поддержки сельского хозяйства.

Илон Маск и Twitter. Twitter уже давно перестал быть просто социальной сетью. Теперь это достаточно мощное оружие, которое можно использовать как во благо, так и во вред — зависит от того, в чьих оно руках. Сейчас оно в руках Илона Маска. В новом материале Finance.ua проанализировал последние события, связанные с соцсетью, и эффективно ли Маск управляет компанией:

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